ВС России отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
ВС России отразили контратаку ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.02.2026
ВС России отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2026
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
тос-1а "солнцепек"
харьковская область
россия
2026
Новости
ru-RU
ВС России отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
РИА Новости: ВС России отразили контратаку ВСУ в районе Волчанских Хуторов