ВС России отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
06:48 17.02.2026
ВС России отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
2026
Военнослужащий во время боевой работы
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий во время боевой работы. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении, в районе населенного пункта Волчанские Хутора, подразделения группировки "Север" отразили одну контратаку 113-й отдельной бригады территориальной обороны", – сообщил источник.
По данным источника, расчеты ТОС-1А "Солнцепек" и экипажи ВКС РФ активно наносят огневое поражения по местам скоплениям личного состава украинских пограничников.
