Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Сумами за сутки

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" успешно отразили две контратаки противника в Сумской области за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 158-й отдельной механизированной бригады, успеха не имел. В результате комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа уничтожена", – сказал источник.

По данным источника, украинское командование не оставляет попыток вернуть под свой контроль утраченные позиции возле населенного пункта Покровка.