Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Сумами за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 17.02.2026
Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Сумами за сутки
Подразделения группировки войск "Север" успешно отразили две контратаки противника в Сумской области за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
безопасность, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область
Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Сумами за сутки

РИА Новости: группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки М-46
Боевая работа расчета пушки М-46 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки М-46. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" успешно отразили две контратаки противника в Сумской области за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 158-й отдельной механизированной бригады, успеха не имел. В результате комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа уничтожена", – сказал источник.
По данным источника, украинское командование не оставляет попыток вернуть под свой контроль утраченные позиции возле населенного пункта Покровка.
"Противником предпринята попытка выдвижения четырех штурмовых групп 122-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка "Арей". Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражение. Контратака сорвана", – добавил источник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
