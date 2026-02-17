https://ria.ru/20260217/spetsoperatsiya-2074848443.html
Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Сумами за сутки
Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Сумами за сутки - РИА Новости, 17.02.2026
Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Сумами за сутки
17.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
Российские военные отразили две контратаки ВСУ под Сумами за сутки
РИА Новости: группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Сумской области
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" успешно отразили две контратаки противника в Сумской области за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 158-й отдельной механизированной бригады, успеха не имел. В результате комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа уничтожена", – сказал источник.
По данным источника, украинское командование не оставляет попыток вернуть под свой контроль утраченные позиции возле населенного пункта Покровка.
"Противником предпринята попытка выдвижения четырех штурмовых групп 122-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка "Арей". Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражение. Контратака сорвана", – добавил источник.