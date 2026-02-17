https://ria.ru/20260217/spetsoperatsiya-2074847948.html
ВС России уничтожили площадку запуска дронов ВСУ на аэродроме Конотоп
ВС России уничтожили площадку запуска дронов ВСУ на аэродроме Конотоп - РИА Новости, 17.02.2026
ВС России уничтожили площадку запуска дронов ВСУ на аэродроме Конотоп
ВС России ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожили площадку запуска ударных дронов дальнего действия ВСУ на аэродроме Конотоп в Сумской области, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.02.2026
ВС России уничтожили площадку запуска дронов ВСУ на аэродроме Конотоп
