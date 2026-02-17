Рейтинг@Mail.ru
Группа ВСУ подорвалась на собственных минах в Сумской области - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/spetsoperatsiya-2074847665.html
Группа ВСУ подорвалась на собственных минах в Сумской области
Группа ВСУ подорвалась на собственных минах в Сумской области - РИА Новости, 17.02.2026
Группа ВСУ подорвалась на собственных минах в Сумской области
Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле при выходе на позиции в Сумской области из-за ошибки проводника, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T06:37:00+03:00
2026-02-17T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:134:2730:1670_1920x0_80_0_0_19361eede964af7a4917a730e1da28c1.jpg
https://ria.ru/20260217/spetsoperatsiya-2074826681.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c271e37c82bf38753806d7f12963fd31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Группа ВСУ подорвалась на собственных минах в Сумской области

РИА Новости: группа ВСУ подорвалась на собственных минах из-за ошибки проводника

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 17 фев - РИА Новости. Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле при выходе на позиции в Сумской области из-за ошибки проводника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Группа пехоты ВСУ подорвалась на собственном минном поле, когда заходила на свои позиции. В последний момент что-то пошло не так, проводник поменял маршрут и зашёл на минное поле", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Бои в Сумской области могут стать аналогом Серебрянского лесничества
Вчера, 01:14
По его словам, заводивший пехоту военнослужащий ошибся в направлении и повёл группу в сторону линии боевого соприкосновения.
"В результате подрыва два солдата погибли сразу и двое получили осколочные ранения, но так как не была организована их эвакуация, они также скончались", — добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала