Группа ВСУ подорвалась на собственных минах в Сумской области
Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле при выходе на позиции в Сумской области из-за ошибки проводника, сообщили РИА Новости в российских силовых...
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
Группа ВСУ подорвалась на собственных минах в Сумской области
РИА Новости: группа ВСУ подорвалась на собственных минах из-за ошибки проводника
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 17 фев - РИА Новости. Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле при выходе на позиции в Сумской области из-за ошибки проводника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Группа пехоты ВСУ
подорвалась на собственном минном поле, когда заходила на свои позиции. В последний момент что-то пошло не так, проводник поменял маршрут и зашёл на минное поле", — сказал собеседник агентства.
По его словам, заводивший пехоту военнослужащий ошибся в направлении и повёл группу в сторону линии боевого соприкосновения.
"В результате подрыва два солдата погибли сразу и двое получили осколочные ранения, но так как не была организована их эвакуация, они также скончались", — добавил он.