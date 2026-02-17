ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 17 фев - РИА Новости. Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле при выходе на позиции в Сумской области из-за ошибки проводника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, заводивший пехоту военнослужащий ошибся в направлении и повёл группу в сторону линии боевого соприкосновения.

"В результате подрыва два солдата погибли сразу и двое получили осколочные ранения, но так как не была организована их эвакуация, они также скончались", — добавил он.