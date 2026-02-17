Рейтинг@Mail.ru
Военные ВСУ добровольно сдались в плен на Красноармейском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 17.02.2026
Военные ВСУ добровольно сдались в плен на Красноармейском направлении
Военные ВСУ добровольно сдались в плен на Красноармейском направлении
Военные ВСУ добровольно сдались в плен на Красноармейском направлении
Штурмовик мотострелкового полка группировки войск "Центр" Иван Сотников рассказал на видео Минобороны России, как военнослужащие ВСУ добровольно сдались в плен. РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Военные ВСУ добровольно сдались в плен на Красноармейском направлении

Брошенные командирами военные ВСУ сдались в плен на Красноармейском направлении

Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Штурмовик мотострелкового полка группировки войск "Центр" Иван Сотников рассказал на видео Минобороны России, как военнослужащие ВСУ добровольно сдались в плен.
"С напарником зашли в ограду дома, крикнули "есть кто живой", противник вышел спокойно, выбросил автоматы свои, спокойно подошел к нам. Мы так взяли троих в плен, без всякого шума, пыли. Противник сам говорит, что не хватает провизии, боеприпасов, вот вроде как их бросило командование. Мы дали им воды, сигарет, как полагается, с хлебом с солью привели их к нашему командованию", - сказал Сотников.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Украинский пленный рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев
16 февраля, 19:04
По словам пленного ВСУ Дениса Коляденко, он был поражен добрым отношением бойцов ВС РФ, поскольку они его накормили и оказали первую помощь.
"Никаких оскорблений, никаких избиений, все было очень корректно", - заявил Коляденко.
Как отметили в Минобороны России, личный состав ВСУ понимает, что командование использует их как живой щит и все чаще бросает их на верную смерть, поэтому кто-то добровольно выходит к нашим бойцам, а кто-то просто ждет прихода российских штурмовиков на свои позиции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
