Военные ВСУ добровольно сдались в плен на Красноармейском направлении

"С напарником зашли в ограду дома, крикнули "есть кто живой", противник вышел спокойно, выбросил автоматы свои, спокойно подошел к нам. Мы так взяли троих в плен, без всякого шума, пыли. Противник сам говорит, что не хватает провизии, боеприпасов, вот вроде как их бросило командование. Мы дали им воды, сигарет, как полагается, с хлебом с солью привели их к нашему командованию", - сказал Сотников.