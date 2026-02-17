https://ria.ru/20260217/spetsoperatsiya-2074844237.html
Военные ВСУ добровольно сдались в плен на Красноармейском направлении
Штурмовик мотострелкового полка группировки войск "Центр" Иван Сотников рассказал на видео Минобороны России, как военнослужащие ВСУ добровольно сдались в плен. РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Штурмовик мотострелкового полка группировки войск "Центр" Иван Сотников рассказал на видео Минобороны России, как военнослужащие ВСУ добровольно сдались в плен.
"С напарником зашли в ограду дома, крикнули "есть кто живой", противник вышел спокойно, выбросил автоматы свои, спокойно подошел к нам. Мы так взяли троих в плен, без всякого шума, пыли. Противник сам говорит, что не хватает провизии, боеприпасов, вот вроде как их бросило командование. Мы дали им воды, сигарет, как полагается, с хлебом с солью привели их к нашему командованию", - сказал Сотников.
По словам пленного ВСУ
Дениса Коляденко, он был поражен добрым отношением бойцов ВС РФ, поскольку они его накормили и оказали первую помощь.
"Никаких оскорблений, никаких избиений, все было очень корректно", - заявил Коляденко.
Как отметили в Минобороны России, личный состав ВСУ понимает, что командование использует их как живой щит и все чаще бросает их на верную смерть, поэтому кто-то добровольно выходит к нашим бойцам, а кто-то просто ждет прихода российских штурмовиков на свои позиции.