Аналитик рассказал о потере эффективности бронетранспортеров - РИА Новости, 17.02.2026
04:46 17.02.2026
Аналитик рассказал о потере эффективности бронетранспортеров
Аналитик рассказал о потере эффективности бронетранспортеров - РИА Новости, 17.02.2026
Аналитик рассказал о потере эффективности бронетранспортеров
FPV-дроны обнулили эффективность бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронеавтомобилей на поле боя, заявил в беседе с РИА Новости российский военный... РИА Новости, 17.02.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
безопасность, алексей леонков
Безопасность, Алексей Леонков
Аналитик рассказал о потере эффективности бронетранспортеров

РИА Новости: FPV-дроны обнулили эффективность бронетранспортеров и БМП

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. FPV-дроны обнулили эффективность бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронеавтомобилей на поле боя, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
По его словам, крупные масштабные операции с высадкой десанта с военно-транспортных самолетов или с высадкой десанта на морской берег сейчас переживают период, когда нужно все переделывать и менять концепцию. СВО изменила многие каноны, которые раньше существовали на протяжении десятилетий, а то и столетий, например, подходы к проведению и планированию операций.
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
14 февраля, 18:36
14 февраля, 18:36
"То есть раньше самым большим мобильным средством для передвижения личного состава на поле боя были бронетранспортеры, боевые машины пехоты или бронеавтомобили, но из-за появления FPV-дронов эти средства перестали показывать свою эффективность, несмотря на меры по усилению защиты от нового средства поражения", - подчеркнул Леонков.
Он отметил, что скоро "все заиграет новыми красками", в том числе обучение командиров среднего звена, из которых формируются военачальники более высокого уровня.
"Это приведет к тому, что сама структура планирования боевых операций, начиная от замысла до реализации, будет идти по другим лекалам", - добавил аналитик.
Боевая работа расчета ударного БПЛА Молния - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Российские военные рассказали о преимуществах FPV-дронов "Молния"
30 октября 2025, 05:46
30 октября 2025, 05:46
 
БезопасностьАлексей Леонков
 
 
