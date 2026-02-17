Аналитик рассказал о потере эффективности бронетранспортеров

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. FPV-дроны обнулили эффективность бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронеавтомобилей на поле боя, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.

По его словам, крупные масштабные операции с высадкой десанта с военно-транспортных самолетов или с высадкой десанта на морской берег сейчас переживают период, когда нужно все переделывать и менять концепцию. СВО изменила многие каноны, которые раньше существовали на протяжении десятилетий, а то и столетий, например, подходы к проведению и планированию операций.

"То есть раньше самым большим мобильным средством для передвижения личного состава на поле боя были бронетранспортеры, боевые машины пехоты или бронеавтомобили, но из-за появления FPV-дронов эти средства перестали показывать свою эффективность, несмотря на меры по усилению защиты от нового средства поражения", - подчеркнул Леонков

Он отметил, что скоро "все заиграет новыми красками", в том числе обучение командиров среднего звена, из которых формируются военачальники более высокого уровня.