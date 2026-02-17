https://ria.ru/20260217/spetsoperatsiya-2074840621.html
Российские военные уничтожили четыре орудия ВСУ под Херсоном
Расчет орудия "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" ВС РФ за январь 2026 года уничтожил 4 артиллерийских орудия ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном,... РИА Новости, 17.02.2026
