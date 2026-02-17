Российские военные уничтожили четыре орудия ВСУ под Херсоном

ГЕНИЧЕСК, 17 фев - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" ВС РФ за январь 2026 года уничтожил 4 артиллерийских орудия ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Хан".

"С начала года уничтожено 4 орудия. Да, за январь месяц. Это достаточно хороший показатель", - рассказал военнослужащий группировки "Днепр".