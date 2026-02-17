Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили четыре орудия ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:12 17.02.2026
Российские военные уничтожили четыре орудия ВСУ под Херсоном
Российские военные уничтожили четыре орудия ВСУ под Херсоном
Расчет орудия "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" ВС РФ за январь 2026 года уничтожил 4 артиллерийских орудия ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном,... РИА Новости, 17.02.2026
2026
Российские военные уничтожили четыре орудия ВСУ под Херсоном

РИА Новости: расчет "Гиацинта-С" уничтожил четыре украинских орудия под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск Запад на Харьковском направлении в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении в зоне проведения СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 17 фев - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" ВС РФ за январь 2026 года уничтожил 4 артиллерийских орудия ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Хан".
"С начала года уничтожено 4 орудия. Да, за январь месяц. Это достаточно хороший показатель", - рассказал военнослужащий группировки "Днепр".
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-Б батальона тактической группы Каштана спецназа Ахмат МО РФ группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Расчет "Гиацинт-С" уничтожил украинскую гаубицу на правом берегу Днепра
