Артиллеристы "Юга" уничтожили в ДНР бронемашину ВСУ на ходу
2026-02-17T03:52:00+03:00
ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Пристрелочным выстрелом по пункту дислокации противника в районе Константиновки уничтожен бронеавтомобиль "Казак" ВСУ, сообщил РИА Новости командир огневого взвода гаубичного дивизиона 238-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск с позывным "Ангара".
"Был у меня момент, я работал по ПВД (пункту временной дислокации - ред.) противника и противник осуществлял ротацию на бронеавтомобиле "Казак". И у меня первый (выстрел - ред.) был перелетный, 50 метров. Прям в дорогу, в перекресток, где в этот момент ехал ББМ "Казак". Прям на ходу попали", – сказал артиллерист.
Собеседник агентства отметил, что целью выстрела было здание, в котором разместился противник, соответственно, взрыватель в снаряде был с замедлением детонации.
"Прошило машину и под машиной сработало (взорвалось - ред.). После этого машина точно не "БГ" (к бою не готова - ред). Потом было замечено, как два человека выбежали из машины и разбежались по поселку", – добавил "Ангара".