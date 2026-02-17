Артиллеристы "Юга" уничтожили в ДНР бронемашину ВСУ на ходу

ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Пристрелочным выстрелом по пункту дислокации противника в районе Константиновки уничтожен бронеавтомобиль "Казак" ВСУ, сообщил РИА Новости командир огневого взвода гаубичного дивизиона 238-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск с позывным "Ангара".

"Был у меня момент, я работал по ПВД (пункту временной дислокации - ред.) противника и противник осуществлял ротацию на бронеавтомобиле "Казак". И у меня первый (выстрел - ред.) был перелетный, 50 метров. Прям в дорогу, в перекресток, где в этот момент ехал ББМ "Казак". Прям на ходу попали", – сказал артиллерист.

Собеседник агентства отметил, что целью выстрела было здание, в котором разместился противник, соответственно, взрыватель в снаряде был с замедлением детонации.