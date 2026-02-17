Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы "Юга" уничтожили в ДНР бронемашину ВСУ на ходу - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:52 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/spetsoperatsiya-2074839896.html
Артиллеристы "Юга" уничтожили в ДНР бронемашину ВСУ на ходу
Артиллеристы "Юга" уничтожили в ДНР бронемашину ВСУ на ходу - РИА Новости, 17.02.2026
Артиллеристы "Юга" уничтожили в ДНР бронемашину ВСУ на ходу
Пристрелочным выстрелом по пункту дислокации противника в районе Константиновки уничтожен бронеавтомобиль "Казак" ВСУ, сообщил РИА Новости командир огневого... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T03:52:00+03:00
2026-02-17T03:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595222_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_6a4089f96c67f30c348ec219c637b7c3.jpg
https://ria.ru/20260217/ukraina-2074838368.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_174e461b3bb48305de83f477530ef5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Юга" уничтожили в ДНР бронемашину ВСУ на ходу

РИА Новости: артиллеристы уничтожили в районе Константиновки бронемашину ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Пристрелочным выстрелом по пункту дислокации противника в районе Константиновки уничтожен бронеавтомобиль "Казак" ВСУ, сообщил РИА Новости командир огневого взвода гаубичного дивизиона 238-й гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск с позывным "Ангара".
"Был у меня момент, я работал по ПВД (пункту временной дислокации - ред.) противника и противник осуществлял ротацию на бронеавтомобиле "Казак". И у меня первый (выстрел - ред.) был перелетный, 50 метров. Прям в дорогу, в перекресток, где в этот момент ехал ББМ "Казак". Прям на ходу попали", – сказал артиллерист.
Экипаж атомного подводного ракетного крейсера Архангельск проводит практическую стрельбу крылатой ракетой Калибр по морской цели в Баренцевом море в рамках совместных стратегических учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Более масштабная война". На Западе запаниковали из-за решения по Украине
Вчера, 03:35
Собеседник агентства отметил, что целью выстрела было здание, в котором разместился противник, соответственно, взрыватель в снаряде был с замедлением детонации.
"Прошило машину и под машиной сработало (взорвалось - ред.). После этого машина точно не "БГ" (к бою не готова - ред). Потом было замечено, как два человека выбежали из машины и разбежались по поселку", – добавил "Ангара".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала