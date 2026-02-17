Расчет "Гиацинт-С" уничтожил украинскую гаубицу на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 17 фев - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" огнем с передовой позиции на левом берегу Днепра уничтожил закопанную в капонир на правом берегу Херсонской области украинскую гаубицу Д20, передает наблюдавший за работой артиллеристов корреспондент РИА Новости.

"Цель была Д20, закопанная в капонир. Цель успешно поражена. Расчет успешно справился. Задача выполнена", - сказал агентству командир расчета с позывным "Хан".

Расчет артиллеристов получил от разведчиков войск беспилотных систем "Днепра" координаты тщательно замаскированного на правом берегу реки украинского орудия Д20. Оперативно размаскировав свое 152-миллиметровое орудие "Гиацинт-С", расчет нанес несколько ударов по полученным ранее координатам. Российский разведывательный БПЛА зафиксировал успешное уничтожение украинского орудия, после чего артиллеристы замаскировали "Гиацинт-С" и убыли в укрытие.