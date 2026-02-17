Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Гиацинт-С" уничтожил украинскую гаубицу на правом берегу Днепра
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:31 17.02.2026
Расчет "Гиацинт-С" уничтожил украинскую гаубицу на правом берегу Днепра
2026
Боевая работа расчета пушки "Гиацинт-Б" батальона тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ группировки войск "Север"
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-Б батальона тактической группы Каштана спецназа Ахмат МО РФ группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки "Гиацинт-Б" батальона тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ группировки войск "Север". Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 17 фев - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" огнем с передовой позиции на левом берегу Днепра уничтожил закопанную в капонир на правом берегу Херсонской области украинскую гаубицу Д20, передает наблюдавший за работой артиллеристов корреспондент РИА Новости.
"Цель была Д20, закопанная в капонир. Цель успешно поражена. Расчет успешно справился. Задача выполнена", - сказал агентству командир расчета с позывным "Хан".
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Это конец". На Украине раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому
16 февраля, 17:46
Расчет артиллеристов получил от разведчиков войск беспилотных систем "Днепра" координаты тщательно замаскированного на правом берегу реки украинского орудия Д20. Оперативно размаскировав свое 152-миллиметровое орудие "Гиацинт-С", расчет нанес несколько ударов по полученным ранее координатам. Российский разведывательный БПЛА зафиксировал успешное уничтожение украинского орудия, после чего артиллеристы замаскировали "Гиацинт-С" и убыли в укрытие.
"Обстановка стабильно напряженная, но ничего, справляемся", - сказал командир расчета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
