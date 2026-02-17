Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик ВС России под обстрелом вывез троих раненых сослуживцев - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 17.02.2026
Штурмовик ВС России под обстрелом вывез троих раненых сослуживцев
Штурмовик ВС России под обстрелом вывез троих раненых сослуживцев
Младший сержант Алексей Александров в ходе выполнения боевой задачи вывез из-под обстрела украинской артиллерии трех раненных сослуживцев к точке эвакуации
2026
Штурмовик ВС России под обстрелом вывез троих раненых сослуживцев

Боевая работа расчета БПЛА
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Младший сержант Алексей Александров в ходе выполнения боевой задачи вывез из-под обстрела украинской артиллерии трех раненных сослуживцев к точке эвакуации, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, Александров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению позициями ВСУ на одном из важных тактических направлений. После уничтожения противника на позициях и закрепления на новых рубежах начался массированный артобстрел ВСУ, в результате которого три боевых товарища Александрова получили осколочные ранения разной тяжести.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Российские военные вывезли раненых из-под обстрела у линии соприкосновения
15 февраля, 00:03
"Младший сержант Алексей Александров оперативно оказал им первую медицинскую помощь, стабилизировав их состояние. Несмотря на продолжающийся обстрел, Алексей Александров погрузил товарищей на самоходный транспортер переднего края и в кратчайший срок доставил до точки, где их ждала группа эвакуации для отправки в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Алексея Александрова были спасены жизни российских военнослужащих, подытожили в Минобороны России.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
