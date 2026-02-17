Штурмовик ВС России под обстрелом вывез троих раненых сослуживцев

"Младший сержант Алексей Александров оперативно оказал им первую медицинскую помощь, стабилизировав их состояние. Несмотря на продолжающийся обстрел, Алексей Александров погрузил товарищей на самоходный транспортер переднего края и в кратчайший срок доставил до точки, где их ждала группа эвакуации для отправки в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.