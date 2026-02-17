https://ria.ru/20260217/spetsoperatsiya-2074822615.html
Штурмовик ВС России под обстрелом вывез троих раненых сослуживцев
Штурмовик ВС России под обстрелом вывез троих раненых сослуживцев - РИА Новости, 17.02.2026
Штурмовик ВС России под обстрелом вывез троих раненых сослуживцев
Младший сержант Алексей Александров в ходе выполнения боевой задачи вывез из-под обстрела украинской артиллерии трех раненных сослуживцев к точке эвакуации,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T00:13:00+03:00
2026-02-17T00:13:00+03:00
2026-02-17T00:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073982981_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_9263a30205c514dcaf3530ed5abd0cbb.jpg
https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074443931.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073982981_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_9adcc589f2d255da10701eea94c8f5e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Штурмовик ВС России под обстрелом вывез троих раненых сослуживцев
Штурмовик ВС России под обстрелом вывез троих раненых бойцов к точке эвакуации
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Младший сержант Алексей Александров в ходе выполнения боевой задачи вывез из-под обстрела украинской артиллерии трех раненных сослуживцев к точке эвакуации, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, Александров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению позициями ВСУ
на одном из важных тактических направлений. После уничтожения противника на позициях и закрепления на новых рубежах начался массированный артобстрел ВСУ, в результате которого три боевых товарища Александрова получили осколочные ранения разной тяжести.
"Младший сержант Алексей Александров оперативно оказал им первую медицинскую помощь, стабилизировав их состояние. Несмотря на продолжающийся обстрел, Алексей Александров погрузил товарищей на самоходный транспортер переднего края и в кратчайший срок доставил до точки, где их ждала группа эвакуации для отправки в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Алексея Александрова были спасены жизни российских военнослужащих, подытожили в Минобороны России.