Спасатели эвакуировали девушку из леса в Москве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из леса в Москве девушку, которой стало плохо во время похода, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Эвакуировали женщину из леса в НАО. Семнадцатого февраля в 18.08 (мск - ред.) в службу "112" Москвы поступило сообщение от взволнованного мужчины: во время похода его спутнице стало плохо в лесу, эвакуировать девушку самостоятельно нет возможности из-за существенного снежного покрова", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на место происшествия были высланы расчеты ПСО №308, ПСО №319, АСО №4, АСО №6 и кинологический расчет столичного пожарно-спасательного центра. Специалист направления "Лес на связи" ПСО "ЛизаАлерт" оказал помощь в уточнении маршрута и местонахождения нуждающихся в помощи молодых людей.