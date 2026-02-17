Спасатели эвакуировали девушку из леса в Москве

https://ria.ru/20260217/spasli-2075066302.html
Спасатели эвакуировали из леса в Москве девушку, которой стало плохо во время похода, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны,... РИА Новости, 17.02.2026
происшествия
москва
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из леса в Москве девушку, которой стало плохо во время похода, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Эвакуировали женщину из леса в НАО. Семнадцатого февраля в 18.08 (мск - ред.) в службу "112" Москвы
поступило сообщение от взволнованного мужчины: во время похода его спутнице стало плохо в лесу, эвакуировать девушку самостоятельно нет возможности из-за существенного снежного покрова", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
Отмечается, что на место происшествия были высланы расчеты ПСО №308, ПСО №319, АСО №4, АСО №6 и кинологический расчет столичного пожарно-спасательного центра. Специалист направления "Лес на связи" ПСО "ЛизаАлерт" оказал помощь в уточнении маршрута и местонахождения нуждающихся в помощи молодых людей.
"Пожарные и спасатели сформировали поисковые группы, нашли молодых людей и с помощью местных жителей с мотобуксировщиками организовали эвакуацию пострадавшей на носилках. Девушку передали работникам скорой помощи, молодой человек от госпитализации отказался", - добавляется в сообщении.