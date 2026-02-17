Рейтинг@Mail.ru
В Сочи девочку поставят на учет за провокационный ролик при атаке БПЛА
18:51 17.02.2026
В Сочи девочку поставят на учет за провокационный ролик при атаке БПЛА
В Сочи девочку поставят на учет за провокационный ролик при атаке БПЛА - РИА Новости, 17.02.2026
В Сочи девочку поставят на учет за провокационный ролик при атаке БПЛА
Сотрудники полиции выявили 13-летнюю девушку из Сочи, выложившую в соцсетях провокационный ролик во время атаки БПЛА, ее поставят на школьный учет, сообщает... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:51:00+03:00
2026-02-17T18:56:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
сочи
россия
краснодарский край
происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи девочку поставят на учет за провокационный ролик при атаке БПЛА

Девочку из Сочи поставят на учет после провокационного видео во время атаки БПЛА

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции выявили 13-летнюю девушку из Сочи, выложившую в соцсетях провокационный ролик во время атаки БПЛА, ее поставят на школьный учет, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю.
На видео, распространившемся в соцсетях, девочка под музыку комментирует, по-видимому, атаку БПЛА на Сочи в нелестном тоне, после чего надевает на голову кастрюлю. Как заявляли в местных СМИ, речь идет о масштабной атаке БПЛА на город-курорт 14 февраля.
"Сотрудники ЦПЭ краевого главка полиции установили героиню видео, которое возмутило сочинцев. Ей оказалась 13-летняя девушка. Девочка пояснила, что видеоролик опубликовала с целью "снятия стрессового состояния у ее друзей из-за атаки БПЛА по городу-курорту". Какого-либо умысла на высмеивание, дискредитацию ВС РФ, либо правоохранительных органов у нее не было", - сообщили в краевом главке полиции.
Отмечается, что в своем поступке девочка раскаялась. С несовершеннолетней и её родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий.
"Теперь девочку поставят на школьный учёт, также рассматривается вопрос о постановке ее на учёт в УВД по городу Сочи", - заключили в главном управлении МВД по региону.
Момент поджога АЗС в подмосковной Электростали.
В Подмосковье 13-летний подросток поджег заправку
13 февраля, 16:42
13 февраля, 16:42
 
