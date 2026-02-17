https://ria.ru/20260217/sochi-2074858948.html
Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников
Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 17.02.2026
Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников
Налет украинских дронов на Сочи продолжался около десяти часов, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/bespilotniki-2074855464.html
сочи
Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников
Прошунин: массированную атаку БПЛА ВСУ на Сочи отражали почти 10 часов
КРАСНОДАР, 17 фев — РИА Новости. Налет украинских дронов на Сочи продолжался около десяти часов, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
"Сегодня ночью Сочи
подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали практически десять часов", — написал он в Telegram-канале
.
В нескольких районах упали обломки сбитых беспилотников, добавил он. Никто не пострадал, обошлось и без разрушения инфраструктуры.
В аэропорту Сочи вводили временные ограничения на взлет и посадку рейсов.
По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией России
сбили 151 дрон ВСУ
, из них 18 — над Краснодарским краем
, 50 — над Черным морем
и 29 — над Азовским.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.