Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников

КРАСНОДАР, 17 фев — РИА Новости. Налет украинских дронов на Сочи продолжался около десяти часов, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Сегодня ночью Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали практически десять часов", — написал он в Telegram-канале

В нескольких районах упали обломки сбитых беспилотников, добавил он. Никто не пострадал, обошлось и без разрушения инфраструктуры.

В аэропорту Сочи вводили временные ограничения на взлет и посадку рейсов.