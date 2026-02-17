Рейтинг@Mail.ru
Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 17.02.2026 (обновлено: 09:48 17.02.2026)
Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников
Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 17.02.2026
Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников
Налет украинских дронов на Сочи продолжался около десяти часов, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 17.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников

Прошунин: массированную атаку БПЛА ВСУ на Сочи отражали почти 10 часов

Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 фев — РИА Новости. Налет украинских дронов на Сочи продолжался около десяти часов, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
"Сегодня ночью Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали практически десять часов", — написал он в Telegram-канале.
В нескольких районах упали обломки сбитых беспилотников, добавил он. Никто не пострадал, обошлось и без разрушения инфраструктуры.
В аэропорту Сочи вводили временные ограничения на взлет и посадку рейсов.
По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией России сбили 151 дрон ВСУ, из них 18 — над Краснодарским краем, 50 — над Черным морем и 29 — над Азовским.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
