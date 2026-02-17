Рейтинг@Mail.ru
В Москве ведутся работы по вывозу снега - РИА Новости, 17.02.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:47 17.02.2026
В Москве ведутся работы по вывозу снега
В Москве ведутся работы по вывозу снега
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по вывозу снега с улично-дорожной сети в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ...
москва, петр бирюков, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
В Москве ведутся работы по вывозу снега

Работы по вывозу снега активно ведутся в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по вывозу снега с улично-дорожной сети в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе повсеместно организованы мероприятия по ликвидации последствий снегопада - сотрудники дорожных и коммунальных служб проводят роторную переброску снега и вывоз собранных валов с улиц, ключевых магистралей, пешеходных зон и дворовых территорий. Выполняется очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что в столичном регионе сохраняются сложные погодные условия, поэтому все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
"Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, при выпадении осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. На особом контроле находится функционирование систем жизнеобеспечения столицы. В связи с похолоданием скорректирована работа городской системы теплоснабжения, ее параметры повышены в соответствии с температурой наружного воздуха", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что усилено патрулирование рек и водоемов. Под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники.
