В Москве ведутся работы по вывозу снега

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по вывозу снега с улично-дорожной сети в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе повсеместно организованы мероприятия по ликвидации последствий снегопада - сотрудники дорожных и коммунальных служб проводят роторную переброску снега и вывоз собранных валов с улиц, ключевых магистралей, пешеходных зон и дворовых территорий. Выполняется очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - отметил Бирюков.

Заммэра напомнил, что в столичном регионе сохраняются сложные погодные условия, поэтому все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

"Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, при выпадении осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. На особом контроле находится функционирование систем жизнеобеспечения столицы. В связи с похолоданием скорректирована работа городской системы теплоснабжения, ее параметры повышены в соответствии с температурой наружного воздуха", - рассказал Бирюков.