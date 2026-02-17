Прокурор заявила о склонности курского экс-губернатора Смирнова к суициду

КУРСК, 17 фев - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов поставлен на учёт как склонный к суициду и членовредительству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Второго октября 2025 года был поставлен на учёт как склонный к совершению суицида и членовредительству. Вывод... из СИЗО о том, что Смирнов характеризуется отрицательно", - заявила государственный обвинитель в зале суда.