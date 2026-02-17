Рейтинг@Mail.ru
12:05 17.02.2026
Прокурор заявила о склонности курского экс-губернатора Смирнова к суициду
Прокурор заявила о склонности курского экс-губернатора Смирнова к суициду
происшествия, курская область, курск, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Курск, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Генеральная прокуратура РФ
Прокурор заявила о склонности курского экс-губернатора Смирнова к суициду

Курского экс-губернатора Смирнова поставили на учет как склонного к суициду

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов в суде
Алексей Смирнов в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов в суде. Архивное фото
КУРСК, 17 фев - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов поставлен на учёт как склонный к суициду и членовредительству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник Ленинский районный суд Курска рассматривает вопрос о продлении меры пресечения Смирнову, который участвует в заседании в формате видео-конференц-связи.
"Второго октября 2025 года был поставлен на учёт как склонный к совершению суицида и членовредительству. Вывод... из СИЗО о том, что Смирнов характеризуется отрицательно", - заявила государственный обвинитель в зале суда.
В начале февраля Генпрокуратура сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Алексей Смирнов в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Суд продлил арест курскому экс-губернатору Смирнову по делу о взятках
ПроисшествияКурская областьКурскАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовГенеральная прокуратура РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
