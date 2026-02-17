Прокурор заявила о склонности курского экс-губернатора Смирнова к суициду

КУРСК, 17 фев - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов поставлен на учёт как склонный к суициду и членовредительству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Второго октября 2025 года был поставлен на учёт как склонный к совершению суицида и членовредительству. Вывод... из СИЗО о том, что Смирнов характеризуется отрицательно", - заявила государственный обвинитель в зале суда.
В начале февраля Генпрокуратура сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.