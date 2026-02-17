Суд продлил арест курскому экс-губернатору Смирнову по делу о взятках

КУРСК, 17 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Курска продлил на 3 месяца меру пресечения в виде заключения под стражу экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил… меру пресечения оставить без изменения... продлить на три месяца – то есть по 05.05.2026 года", - сказала судья.
В начале февраля Генпрокуратура России сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.