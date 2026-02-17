Рейтинг@Mail.ru
10:56 17.02.2026 (обновлено: 12:46 17.02.2026)
Курский экс-губернатор попросил суд закрыть заседание по делу о хищениях
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
КУРСК, 17 фев - РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов попросил суд провести закрытое заседание без присутствия СМИ по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я с пониманием отношусь к позиции четвертой власти... Но хочу сказать, что мы ... возражаем это делать... Это связано с тем, что мой подзащитный закончил соглашение со следствием. Относительно того, что он будет сотрудничать... Но мы возражаем. Данное уголовное дело имеет резонансный характер... Поэтому, уважаемый суд, мы (с подзащитным Алексеем Смирновым - ред.) просим, чтобы было в закрытом заседании, без прессы", - заявил защитник Смирнова на вопрос, не против ли его подзащитный присутствия журналистов.
Смирнов поддержал ходатайство.
"Я поддерживаю", - сказал он.
В начале февраля Генпрокуратура России сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Алексей Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде
10 сентября 2025, 16:19
 
ПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
