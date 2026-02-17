Рейтинг@Mail.ru
Слепаков* посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 17.02.2026
12:59 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/slepakov-2074933655.html
Слепаков* посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме
Слепаков* посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме
Слепаков* посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме
Уехавший из России и признанный иноагентом артист Семен Слепаков посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме в минувшие выходные, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:59:00+03:00
2026-02-17T12:59:00+03:00
израиль
москва
семен слепаков
иерусалим
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074924699_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03fd70b1c6ca223539bf534dc31f108d.jpg
https://ria.ru/20260201/inoagent-2071554574.html
израиль
москва
иерусалим
Слепаков* в храме Гроба Господня в Иерусалиме в выходные
Слепаков* в храме Гроба Господня в Иерусалиме в выходные
израиль, москва, семен слепаков, иерусалим, в мире
Израиль, Москва, Семен Слепаков, Иерусалим, В мире
Слепаков* посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме

Слепаков посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме в минувшие выходные

ИЕРУСАЛИМ, 17 фев - РИА Новости. Уехавший из России и признанный иноагентом артист Семен Слепаков посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме в минувшие выходные, передает корреспондент РИА Новости.
Комик, проживающий уже несколько лет в Израиле, посетил главную святыню христианского мира 14 февраля.
Компанию Слепакову составил азербайджанский комик Джавид Курбанов, который приехал в Израиль с концертной программой, а в прошлом выступал соавтором нескольких его песен.
Прокуратура Москвы 9 февраля потребовала возбудить против Семена Слепакова уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Продюсер, сценарист, певец Семен Слепаков** - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Покинувший страну комик-иноагент продолжил зарабатывать в России, пишут СМИ
1 февраля, 15:11
 
ИзраильМоскваСемен СлепаковИерусалимВ мире
 
 
