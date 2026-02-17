Срок следствия по делу экс-замгубернатора Запорожской области продлили

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу бывшего заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, обвиняемого в крупном мошенничестве, продлили до мая, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, срок продлен до 17 мая 2026 года. До этой же даты продлена мера пресечения Зинченко в виде содержания под стражей.

Зинченко задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) и арестовали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.