Срок следствия по делу экс-замгубернатора Запорожской области продлили
09:10 17.02.2026 (обновлено: 09:11 17.02.2026)
Срок следствия по делу экс-замгубернатора Запорожской области продлили
Срок следствия по делу экс-замгубернатора Запорожской области продлили
Срок предварительного следствия по делу бывшего заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, обвиняемого в крупном мошенничестве, продлили...
происшествия, россия, запорожская область
Происшествия, Россия, Запорожская область
Срок следствия по делу экс-замгубернатора Запорожской области продлили

Суд продлил арест экс-замгубернатора Запорожской области Зинченко до мая

© Фото : Официальный сайт Правительства Запорожской областиАлександр Зинченко
Александр Зинченко - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Официальный сайт Правительства Запорожской области
Александр Зинченко. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу бывшего заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, обвиняемого в крупном мошенничестве, продлили до мая, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, срок продлен до 17 мая 2026 года. До этой же даты продлена мера пресечения Зинченко в виде содержания под стражей.
Зинченко задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) и арестовали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Суть уголовного дела в отношении обвиняемого не сообщается.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Экс-замгубернатора Запорожской области не признал вину
