Срок следствия по делу экс-замгубернатора Запорожской области продлили
Срок следствия по делу экс-замгубернатора Запорожской области продлили - РИА Новости, 17.02.2026
Срок следствия по делу экс-замгубернатора Запорожской области продлили
Срок предварительного следствия по делу бывшего заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, обвиняемого в крупном мошенничестве, продлили... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:10:00+03:00
2026-02-17T09:10:00+03:00
2026-02-17T09:11:00+03:00
происшествия
россия
запорожская область
россия
запорожская область
Новости
ru-RU
происшествия, россия, запорожская область
Происшествия, Россия, Запорожская область
Срок следствия по делу экс-замгубернатора Запорожской области продлили
Суд продлил арест экс-замгубернатора Запорожской области Зинченко до мая
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу бывшего заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, обвиняемого в крупном мошенничестве, продлили до мая, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, срок продлен до 17 мая 2026 года. До этой же даты продлена мера пресечения Зинченко в виде содержания под стражей.
Зинченко задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(крупное мошенничество) и арестовали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Суть уголовного дела в отношении обвиняемого не сообщается.