Венгрия просит Хорватию пропустить российскую нефть, заявил Сийярто - РИА Новости, 17.02.2026
16:26 17.02.2026
Венгрия просит Хорватию пропустить российскую нефть, заявил Сийярто
в мире
венгрия
хорватия
россия
петер сийярто
евросоюз
Венгрия просит Хорватию пропустить российскую нефть, заявил Сийярто

Сийярто: Хорватия должна пропустить российскую нефть следуя правилам ЕС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Венгрия просит Хорватию пропустить прибывающую из России морем нефть по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами ЕС, это не одолжение, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы вместе со Словакией попросили правительство Хорватии поступить в соответствии с действующими, обязательными европейскими правилами и разрешить транспортировку российской нефти по хорватскому трубопроводу. Давайте проясним: мы просим хорватов не о какой-либо услуге, одолжении или гуманитарном акте, а о соблюдении обязательных европейских правил, которые к ним применяются", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По словам министра, в этом случае "Адриатический нефтепровод наконец будет использован по назначению", как вспомогательный для поставок по "Дружбе".
Как сообщал венгерский портал Mandiner, власти Украины не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
В воскресенье Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ в соответствии с исключением из санкций ЕС на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт и Братислава.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
