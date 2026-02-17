Венгрия просит Хорватию пропустить российскую нефть, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Венгрия просит Хорватию пропустить прибывающую из России морем нефть по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами ЕС, это не одолжение, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, в этом случае "Адриатический нефтепровод наконец будет использован по назначению", как вспомогательный для поставок по "Дружбе".