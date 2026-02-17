Венгрия просит Хорватию пропустить российскую нефть, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Венгрия просит Хорватию пропустить прибывающую из России морем нефть по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами ЕС, это не одолжение, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы вместе со Словакией попросили правительство Хорватии поступить в соответствии с действующими, обязательными европейскими правилами и разрешить транспортировку российской нефти по хорватскому трубопроводу. Давайте проясним: мы просим хорватов не о какой-либо услуге, одолжении или гуманитарном акте, а о соблюдении обязательных европейских правил, которые к ним применяются", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По словам министра, в этом случае "Адриатический нефтепровод наконец будет использован по назначению", как вспомогательный для поставок по "Дружбе".
В воскресенье Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ в соответствии с исключением из санкций ЕС на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт и Братислава.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
