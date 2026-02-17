https://ria.ru/20260217/sistema-2074946594.html
Система отопления в Москве переведена на повышенные параметры из-за холодов
Система отопления в Москве переведена на повышенные параметры из-за холодов - РИА Новости, 17.02.2026
Система отопления в Москве переведена на повышенные параметры из-за холодов
Специалисты комплекса городского хозяйства перевели столичную систему отопления на повышенные параметры работы в связи с похолоданием, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели столичную систему отопления на повышенные параметры работы в связи с похолоданием, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится морозная погода, ночные температуры будут опускаться до минус 20 градусов. В связи с этим скорректирована работа системы теплоснабжения, выставлены повышенные параметры, чтобы обеспечить комфортное пребывание жителей в квартирах", - отметил Бирюков
.
Заммэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно из-за естественной инерционности системы теплоснабжения. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК
" в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных, в том числе, на тепловых пунктах.