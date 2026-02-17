В Костроме преподавателя китайского языка оштрафовали за символику РДК*

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Преподавателя китайского языка в Костроме Циня Лидуна оштрафовали на 2 тысячи рублей за размещенную на его автомобиле наклейку с символикой "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), следует из материалов Димитровского районного суда Костромы.

В постановлении суда указано, что в открытом заседании было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Циня Лидуна, который утром 10 февраля в Костроме "осуществил публичное демонстрирование символики террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ

"Демонстрирование… выразилось в том, что Цинь Л. управлял принадлежащим ему автомобилем… на крышке багажника которого с внешней стороны размещена наклейка в виде эмблемы с совмещенным на черном фоне щитом и мечом, с символикой организации… деятельность которой признана террористической решением 2-го Западного окружного военного суда от 16 ноября 2023 г., и включенной в список террористических организаций под N50", - говорится в документе.

Мужчина в суде рассказал, что ему неизвестно, что символизирует указанное изображение и как оно оказалось на его автомобиле. Но суд критически отнесся к таким заявлениям.

"Цинь Л.… признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 (Две тысячи) рублей с конфискацией наклейки с символикой организации", - постановил суд.

Согласно сайту Костромского госуниверситета, Цинь Лидун - преподаватель китайского языка КГУ, изучавший русский язык как иностранный, много лет проживает в России.

По данным костромских СМИ, Лидун переехал в Кострому около 10 лет назад вместе с семьей. ГТРК "Кострома" сообщала в 2024 году, что в костромской школе №5 открылся первый в регионе Центр изучения китайского языка и там преподает Цинь Лидун.