УК могут получать штрафы из-за хамства ИИ-помощников, рассказал эксперт

"ИИ стал копировать грубую манеру разговоров, но подобное поведение может обернуться для фирм серьезными денежными потерями. За оскорбление и унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме, возможен штраф. Организации может грозить взыскание от 100 до 200 тысяч рублей", - сказал Бондарь.