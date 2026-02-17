https://ria.ru/20260217/shtraf-2074927012.html
УК могут получать штрафы из-за хамства ИИ-помощников, рассказал эксперт
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Управляющие компании могут столкнуться с штрафами до 200 тысяч рублей из-за некорректной работы голосовых помощников с искусственным интеллектом, которые научились грубо отвечать после общения с жильцами, заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь интернет-изданию NEWS.ru
Эксперт рассказал, что в начале 2026 года был зафиксирован случай, когда голосовой помощник в управляющей компании внезапно начал использовать нецензурные слова в разговоре с жильцами. Бондарь
считает, что, скорее всего, программа слишком буквально училась у тех, кто ей звонил: с диспетчерскими службами люди часто общаются в плохом настроении.
"ИИ стал копировать грубую манеру разговоров, но подобное поведение может обернуться для фирм серьезными денежными потерями. За оскорбление и унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме, возможен штраф. Организации может грозить взыскание от 100 до 200 тысяч рублей", - сказал Бондарь.
По мнению Бондаря, УК вряд ли откажутся от таких голосовых помощников, ведь они помогают экономить на зарплатах. Он подчеркнул, что обычно роботы успешно справляются с большинством вопросов, например, приемом показаний счетчиков.