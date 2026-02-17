Рейтинг@Mail.ru
УК могут получать штрафы из-за хамства ИИ-помощников, рассказал эксперт
17.02.2026
УК могут получать штрафы из-за хамства ИИ-помощников, рассказал эксперт
УК могут получать штрафы из-за хамства ИИ-помощников, рассказал эксперт
Управляющие компании могут столкнуться с штрафами до 200 тысяч рублей из-за некорректной работы голосовых помощников с искусственным интеллектом, которые... РИА Новости, 17.02.2026
УК могут получать штрафы из-за хамства ИИ-помощников, рассказал эксперт

Бондарь: УК грозят штрафы до 200 тыс руб из-за грубых ответов ИИ-помощников

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Управляющие компании могут столкнуться с штрафами до 200 тысяч рублей из-за некорректной работы голосовых помощников с искусственным интеллектом, которые научились грубо отвечать после общения с жильцами, заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь интернет-изданию NEWS.ru.
Эксперт рассказал, что в начале 2026 года был зафиксирован случай, когда голосовой помощник в управляющей компании внезапно начал использовать нецензурные слова в разговоре с жильцами. Бондарь считает, что, скорее всего, программа слишком буквально училась у тех, кто ей звонил: с диспетчерскими службами люди часто общаются в плохом настроении.
"ИИ стал копировать грубую манеру разговоров, но подобное поведение может обернуться для фирм серьезными денежными потерями. За оскорбление и унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме, возможен штраф. Организации может грозить взыскание от 100 до 200 тысяч рублей", - сказал Бондарь.
По мнению Бондаря, УК вряд ли откажутся от таких голосовых помощников, ведь они помогают экономить на зарплатах. Он подчеркнул, что обычно роботы успешно справляются с большинством вопросов, например, приемом показаний счетчиков.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В ГД предложили отстранять глав УК за повторные нарушения в сфере ЖКХ
