Россиян предупредили о штрафе за отказ регистрировать мигранта-арендатора

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Штраф до 5 тысяч рублей грозит собственнику квартиры за отказ ставить на учет мигранта-арендатора, сообщил РИА Новости заместитель прокурора Любинского района Омской области, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.

Он добавил, что должностным и юридическим лицам за нарушение грозит штраф вплоть до 500 тысяч рублей. Макаров отметил, что уведомить о прибытии иностранца орган миграционного учета необходимо в течение семи рабочих дней.