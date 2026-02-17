https://ria.ru/20260217/shtraf-2074833649.html
Россиян предупредили о штрафе за отказ регистрировать мигранта-арендатора
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Штраф до 5 тысяч рублей грозит собственнику квартиры за отказ ставить на учет мигранта-арендатора, сообщил РИА Новости заместитель прокурора Любинского района Омской области, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.
"Законодательство предусматривает ответственность для принимающей и приглашающей стороны за размещение на территории России
иностранных граждан. Так, частью 3 статьи 18.9 КоАП РФ "Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" установлена административная ответственность за предоставление жилого помещения с нарушением установленного порядка, что влечет наложение административного штрафа до 5 тысяч рублей", - рассказал юрист.
Он добавил, что должностным и юридическим лицам за нарушение грозит штраф вплоть до 500 тысяч рублей. Макаров отметил, что уведомить о прибытии иностранца орган миграционного учета необходимо в течение семи рабочих дней.