Россиян предупредили о штрафе за отказ регистрировать мигранта-арендатора
Россиян предупредили о штрафе за отказ регистрировать мигранта-арендатора

РИА Новости: за отказ ставить на учет мигранта грозит штраф до пяти тысяч рублей

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Штраф до 5 тысяч рублей грозит собственнику квартиры за отказ ставить на учет мигранта-арендатора, сообщил РИА Новости заместитель прокурора Любинского района Омской области, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.
"Законодательство предусматривает ответственность для принимающей и приглашающей стороны за размещение на территории России иностранных граждан. Так, частью 3 статьи 18.9 КоАП РФ "Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" установлена административная ответственность за предоставление жилого помещения с нарушением установленного порядка, что влечет наложение административного штрафа до 5 тысяч рублей", - рассказал юрист.
Он добавил, что должностным и юридическим лицам за нарушение грозит штраф вплоть до 500 тысяч рублей. Макаров отметил, что уведомить о прибытии иностранца орган миграционного учета необходимо в течение семи рабочих дней.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Госдуме планируют в феврале рассмотреть проекты о медосмотре мигрантов
19 января, 18:25
 
РоссияОмская областьАссоциация юристов РоссииОбщество
 
 
