Россия видит определенный шантаж со стороны Украины, заявили в Кремле
Москва видит определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес Венгрии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2026
Россия видит определенный шантаж со стороны Украины, заявили в Кремле
