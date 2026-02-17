Рейтинг@Mail.ru
Россия видит определенный шантаж со стороны Украины, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.02.2026
12:21 17.02.2026 (обновлено: 12:32 17.02.2026)
Россия видит определенный шантаж со стороны Украины, заявили в Кремле
Россия видит определенный шантаж со стороны Украины, заявили в Кремле
Москва видит определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес Венгрии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2026
Россия видит определенный шантаж со стороны Украины, заявили в Кремле

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва видит определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес Венгрии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передавало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января.
"Мы видим, что, конечно, определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес члена ЕС Венгрии имеет место", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос видит ли Москва определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес Венгрии.
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти
