Рейтинг@Mail.ru
Развожаев связал атаки ВСУ на Севастополь с переговорами в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/sevastopol-2074904718.html
Развожаев связал атаки ВСУ на Севастополь с переговорами в Женеве
Развожаев связал атаки ВСУ на Севастополь с переговорами в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Развожаев связал атаки ВСУ на Севастополь с переговорами в Женеве
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что участившиеся атаки беспилотников ВСУ на город являются тактикой киевского режима в преддверии переговоров по РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:26:00+03:00
2026-02-17T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
севастополь
украина
михаил развожаев
дмитрий песков
владимир мединский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, украина, михаил развожаев, дмитрий песков, владимир мединский, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Севастополь, Украина, Михаил Развожаев, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Развожаев связал атаки ВСУ на Севастополь с переговорами в Женеве

Развожаев назвал атаки на Севастополь тактикой Украины в преддверии переговоров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что участившиеся атаки беспилотников ВСУ на город являются тактикой киевского режима в преддверии переговоров по Украине.
Более 24 беспилотников сбиты за ночь в Севастополе, предварительно, ранен один ребенок, сообщил ранее губернатор. Во дворе в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
"Уважаемые севастопольцы! Я думаю, все заметили, как участились атаки на город в последние дни. Чем ближе очередные переговоры с Украиной, тем чаще атаки ВСУ на Россию, в том числе и на Севастополь. Известная тактика укронацистов.", - написал Развожаев в своем канале в Мах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве 17-18 февраля возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСевастопольУкраинаМихаил РазвожаевДмитрий ПесковВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала