Развожаев связал атаки ВСУ на Севастополь с переговорами в Женеве
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что участившиеся атаки беспилотников ВСУ на город являются тактикой киевского режима в преддверии переговоров по РИА Новости, 17.02.2026
