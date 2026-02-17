В Севастополе за ночь сбили 24 БПЛА

«

"Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ. Это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. В общей сложности сбито более 24 БПЛА. К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительной информации, ранен один ребенок. На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Он доставлен в детскую больницу, его состояние удовлетворительное", - написал Развожаев в канале на платформе Max.