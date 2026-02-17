Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе за ночь сбили 24 БПЛА - РИА Новости, 17.02.2026
07:17 17.02.2026
В Севастополе за ночь сбили 24 БПЛА
В Севастополе за ночь сбили 24 БПЛА
Более 24 БПЛА сбиты за ночь в Севастополе, предварительно, ранен один ребенок, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.02.2026
происшествия, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе за ночь сбили 24 БПЛА

В Севастополе за ночь сбили 24 беспилотника, ранен один ребенок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 24 БПЛА сбиты за ночь в Севастополе, предварительно, ранен один ребенок, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«
"Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ. Это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. В общей сложности сбито более 24 БПЛА. К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительной информации, ранен один ребенок. На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Он доставлен в детскую больницу, его состояние удовлетворительное", - написал Развожаев в канале на платформе Max.
Он отметил, что на улице Гоголя, упавшая боевая часть от сбитого БПЛА сдетонировала в одном из дворов, в трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла, повреждено большое количество автомобилей, в районе 14-го, 29-го и 31-го домов упали множественные обломки БПЛА. Также в ТСН СНТ "Прогресс" во дворах частных домов жители обнаружили множественные осколки и обломки БПЛА, зафиксированы повреждения газовых труб. Кроме того, в районе Фиолентовского шоссе на территории еще двух СНТ обнаружены фрагменты от сбитых БПЛА, выбиты стекла в частных домах.
 
ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
