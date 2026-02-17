В Сербии произошла драка между сторонниками правящей партии и студентами

По неофициальным данным, есть пострадавшие, полиция затем разделила оппонентов. МВД пока не выступило с официальным сообщением.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.