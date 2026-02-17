В Сербии произошла драка между сторонниками правящей партии и студентами

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Драка между сторонниками правящей "Сербской прогрессивной партии" и протестующими в Сербии студентами произошла в ночь на вторник на протесте во втором по величине городе Нови-Сад, передает городской портал 021.
Студенты провели 27 массовое шествие по центру Белграда и анонсировали следующие массовые акции 14 февраля. Затем протест был перенесен на 16 февраля в Нови-Сад, где на 200-летний юбилей учреждения культуры "Матица српска" ожидался президент Александр Вучич. Он отменил участие из-за визита в Индию, но протестное шествие свыше тысячи человек от студенческого городка пришло к Сербскому народному театру, где их встретил кордон полиции и сторонники властей.
"Сторонники властей скандировали в адрес собравшихся граждан "усташи, усташи" (нацисты - ред.), а демонстранты скандировали "чаци, чаци" (прозвище провластных активистов - ред.) и оскорбления в адрес президента Сербии. После 20.00 (22.00 мск) произошел инцидент, когда на группу студентов напали на площади перед театром. Нападавшими были несколько мужчин, среди подвергшихся нападению студентка", - передает портал, который разместил видеозапись инцидента.
По неофициальным данным, есть пострадавшие, полиция затем разделила оппонентов. МВД пока не выступило с официальным сообщением.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Вучич обвинил протестующих в Сербии в контакте с американцами
3 ноября 2025, 03:08