Власти Сербии рассказали, с чего началась эпидемия сепаратизма в мире

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Провозглашение косовоалбанскими властями в Приштине в одностороннем порядке независимости от Белграда 17 февраля 2008 года стало поражением международного права и началом распространения в мире сепаратистской "заразы", заявила Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

Власти самопровозглашенной республики Косово во вторник отмечают 18-ю годовщину провозглашения в одностороннем порядке независимости Приштины от Белграда . Запланированы военный парад Сил безопасности Косово и марш в поддержку обвиняемых спецсудом в Гааге "экс-президента" Хашима Тачи и других политиков - бывших полевых командиров Освободительной армии Косово ( ОАК ).

"Провозглашение в одностороннем порядке независимости в Приштине 18 лет назад – ничто иное, как большое поражение с точки зрения международного права, а также поражение для всех, кто надеялся на создание нормального и мирного общества в Косово и Метохии. Позицию Сербии разделяет большая часть человечества, есть понимание, что грубейшее нарушение международного права, совершенное односторонним провозглашением независимости так называемого "Косово" - это не только нападение на международное право, но и начало заразы, которая угрожает интересам многих государств, имеющих сепаратистские движениями на своей территории", - говорится в сообщении.

Канцелярия по Косово и Метохии при сербском кабмине подчеркнула, что сербы в Косово в последние 18 лет являются жертвами экстремистских албанских политических структур, сталкиваются с "разрушительной шовинистической ненавистью и подвергаются всем видам насилия".

"Права человека у сербов в Косово и Метохии под угрозой до такой степени, что можно сказать – речь идет о народе, находящемся под наибольшей угрозой в Европе", - подчеркнуло ведомство.

МИД Сербии сообщил в октябре 2025 года, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.

Прокуроры Специального трибунала по Косово в феврале потребовали приговорить бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) "экс-президента" Тачи, "экс-спикеров парламента" Кадри Весели, Якупа Красничи и "экс-депутата" Реджепа Селими, которые обвиняются по 10 пунктам за военные преступления и преступлениях против человечности в ходе войны в Косово и Метохии в 1998-1999 годах, каждого к 45 годам тюремного заключения.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории ) силами НАТО . Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.