Власти Сербии рассказали, с чего началась эпидемия сепаратизма в мире - РИА Новости, 17.02.2026
14:37 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/separatizm-2074960931.html
Власти Сербии рассказали, с чего началась эпидемия сепаратизма в мире
Власти Сербии рассказали, с чего началась эпидемия сепаратизма в мире - РИА Новости, 17.02.2026
Власти Сербии рассказали, с чего началась эпидемия сепаратизма в мире
Провозглашение косовоалбанскими властями в Приштине в одностороннем порядке независимости от Белграда 17 февраля 2008 года стало поражением международного права РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:37:00+03:00
2026-02-17T14:37:00+03:00
в мире
косово
сербия
приштина
хашим тачи
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_0:38:3077:1769_1920x0_80_0_0_d5bed84f9c7b28db28917b1b1455e945.jpg
https://ria.ru/20260118/serbiya-2068619687.html
https://ria.ru/20250221/vtorzhenie-2000768959.html
https://ria.ru/20260217/kosovo-2074842678.html
косово
сербия
приштина
в мире, косово, сербия, приштина, хашим тачи, объединенная авиастроительная корпорация (оак), нато, оон
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Хашим Тачи, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), НАТО, ООН
Власти Сербии рассказали, с чего началась эпидемия сепаратизма в мире

Белград назвал провозглашение независимости Косово началом эпидемии сепаратизма

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Провозглашение косовоалбанскими властями в Приштине в одностороннем порядке независимости от Белграда 17 февраля 2008 года стало поражением международного права и началом распространения в мире сепаратистской "заразы", заявила Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии.
Власти самопровозглашенной республики Косово во вторник отмечают 18-ю годовщину провозглашения в одностороннем порядке независимости Приштины от Белграда. Запланированы военный парад Сил безопасности Косово и марш в поддержку обвиняемых спецсудом в Гааге "экс-президента" Хашима Тачи и других политиков - бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК).
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией
18 января, 16:11
"Провозглашение в одностороннем порядке независимости в Приштине 18 лет назад – ничто иное, как большое поражение с точки зрения международного права, а также поражение для всех, кто надеялся на создание нормального и мирного общества в Косово и Метохии. Позицию Сербии разделяет большая часть человечества, есть понимание, что грубейшее нарушение международного права, совершенное односторонним провозглашением независимости так называемого "Косово" - это не только нападение на международное право, но и начало заразы, которая угрожает интересам многих государств, имеющих сепаратистские движениями на своей территории", - говорится в сообщении.
Канцелярия по Косово и Метохии при сербском кабмине подчеркнула, что сербы в Косово в последние 18 лет являются жертвами экстремистских албанских политических структур, сталкиваются с "разрушительной шовинистической ненавистью и подвергаются всем видам насилия".
"Права человека у сербов в Косово и Метохии под угрозой до такой степени, что можно сказать – речь идет о народе, находящемся под наибольшей угрозой в Европе", - подчеркнуло ведомство.
МИД Сербии сообщил в октябре 2025 года, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
Косово - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Косовоалбанская полиция вторглась в сербский центр соцзащиты
21 февраля 2025, 12:55
Прокуроры Специального трибунала по Косово в феврале потребовали приговорить бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) "экс-президента" Тачи, "экс-спикеров парламента" Кадри Весели, Якупа Красничи и "экс-депутата" Реджепа Селими, которые обвиняются по 10 пунктам за военные преступления и преступлениях против человечности в ходе войны в Косово и Метохии в 1998-1999 годах, каждого к 45 годам тюремного заключения.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
После этого в Косово и Метохию был введен контингент KFOR под эгидой НАТО, сейчас в составе контингента Североатлантического альянса в Косово около 4,5 тысячи военнослужащих из 29 государств.
Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Премьер" Косово не заинтересован в поиске пропавших, заявили в Сербии
Вчера, 04:55
 
