https://ria.ru/20260217/sanktsii-2074923432.html
ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету антироссийских санкций
ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету антироссийских санкций - РИА Новости, 17.02.2026
ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету антироссийских санкций
Еврокомиссия скорректировала свое предложение по 20-му пакету санкций против России, кипрское председательство в Совете ЕС представит его в ближайшие часы для... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:19:00+03:00
2026-02-17T12:19:00+03:00
2026-02-17T12:19:00+03:00
в мире
россия
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
politico
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20260215/ssha-2074398749.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, politico, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Санкции в отношении России
ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету антироссийских санкций
РИА Новости: ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету санкций против России