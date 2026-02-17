Рейтинг@Mail.ru
ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету антироссийских санкций - РИА Новости, 17.02.2026
12:19 17.02.2026
ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету антироссийских санкций
ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету антироссийских санкций - РИА Новости, 17.02.2026
ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету антироссийских санкций
Еврокомиссия скорректировала свое предложение по 20-му пакету санкций против России, кипрское председательство в Совете ЕС представит его в ближайшие часы для... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:19:00+03:00
2026-02-17T12:19:00+03:00
в мире
россия
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
politico
санкции в отношении россии
россия
венгрия
в мире, россия, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, politico, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Санкции в отношении России
ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету антироссийских санкций

РИА Новости: ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Еврокомиссия скорректировала свое предложение по 20-му пакету санкций против России, кипрское председательство в Совете ЕС представит его в ближайшие часы для обсуждения постпредами стран Евросоюза на заседаниях в среду и пятницу, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник на условиях анонимности.
"Председательство в Совете ЕС распространит пересмотренные тексты предложения в ближайшие часы, чтобы обсудить их на заседаниях в среду и пятницу", - сказал собеседник агентства.
Ранее издание Politico сообщило, что Венгрия на заседаниях постпредов добивается исключения из санкционных списков российских спортивных функционеров, о потенциальном включении которых в ограничения ранее сообщали СМИ. Это якобы тормозит согласование всего пакета ограничений.
В миреРоссияВенгрияЕвросоюзЕврокомиссияPoliticoСанкции в отношении России
 
 
Заголовок открываемого материала