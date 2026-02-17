Рейтинг@Mail.ru
Источник: постпреды ЕС обсудят предложение по санкциям против России - РИА Новости, 17.02.2026
12:11 17.02.2026 (обновлено: 12:15 17.02.2026)
Источник: постпреды ЕС обсудят предложение по санкциям против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза планируют до понедельника 23 февраля согласовать новый, 20-й пакет санкций против России, чтобы главы МИД стран...
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза планируют до понедельника 23 февраля согласовать новый, 20-й пакет санкций против России, чтобы главы МИД стран сообщества могли окончательно утвердить его на своем заседании и ввести в действие к 24 февраля, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник на условиях анонимности.
"Мы проведем заседания на этой неделе в среду и пятницу с целью согласования пакета и введения его в действие к годовщине войны", - сообщил собеседник агентства на вопрос о том, планируют ли постпреды стран ЕС завершить согласование на этой неделе, чтобы окончательно утвердить его на заседании МИД в понедельник 23 февраля и ввести его в действие 24 февраля.
