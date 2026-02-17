https://ria.ru/20260217/sanktsii-2074922207.html
Источник: постпреды ЕС обсудят предложение по санкциям против России
Источник: постпреды ЕС обсудят предложение по санкциям против России - РИА Новости, 17.02.2026
Источник: постпреды ЕС обсудят предложение по санкциям против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза планируют до понедельника 23 февраля согласовать новый, 20-й пакет санкций против России, чтобы главы МИД стран... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:11:00+03:00
2026-02-17T12:11:00+03:00
2026-02-17T12:15:00+03:00
евросоюз
еврокомиссия
венгрия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260214/evrosojuz-2074404163.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, еврокомиссия, венгрия, россия
Евросоюз, Еврокомиссия, Венгрия, Россия
Источник: постпреды ЕС обсудят предложение по санкциям против России
РИА Новости: ЕС планирует утвердить новые санкции против РФ к заседанию глав МИД