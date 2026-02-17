ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Санкции ЕС в отношении РФ привели к росту цен для рядовых голландцев и дефициту жилья в Нидерландах, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
«
"Санкционная политика ЕС сопровождается ощутимыми экономическими издержками для самого королевства. В первую очередь это отражается на рядовых голландцах, которые видят рост инфляции и стоимости коммунальных услуг, продуктов питания", - отметил дипломат.
Раскрыты потери экспортеров Бенилюкса после введения санкций против России
26 декабря 2025, 07:04
По его словам, вызванное отказом от российских энергоносителей и металлов подорожание электроэнергии и стройматериалов негативно отражается на рынке жилья в Нидерландах.
«
"По состоянию на ноябрь 2025 года зафиксирован дефицит порядка 400 тысяч домов", - констатировал Тарабрин.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Правая партия в Нидерландах выступила за отмену антироссийских санкций
31 августа 2025, 15:16