Посол заявил о дефиците жилья в Нидерландах из-за антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 17.02.2026
07:50 17.02.2026
Посол заявил о дефиците жилья в Нидерландах из-за антироссийских санкций ЕС
Санкции ЕС в отношении РФ привели к росту цен для рядовых голландцев и дефициту жилья в Нидерландах, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Гааге... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
россия
нидерланды
гаага
владимир тарабрин
евросоюз
в мире, россия, нидерланды, гаага, владимир тарабрин, евросоюз
В мире, Россия, Нидерланды, Гаага, Владимир Тарабрин, Евросоюз
Посол заявил о дефиците жилья в Нидерландах из-за антироссийских санкций ЕС

РИА Новости: посол Тарабрин: Санкции ЕС привели к дефициту жилья в Нидерландах

© Фото : Посольство России в Нидерландах Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Посольство России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Архивное фото
ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Санкции ЕС в отношении РФ привели к росту цен для рядовых голландцев и дефициту жилья в Нидерландах, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
«
"Санкционная политика ЕС сопровождается ощутимыми экономическими издержками для самого королевства. В первую очередь это отражается на рядовых голландцах, которые видят рост инфляции и стоимости коммунальных услуг, продуктов питания", - отметил дипломат.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Раскрыты потери экспортеров Бенилюкса после введения санкций против России
26 декабря 2025, 07:04
По его словам, вызванное отказом от российских энергоносителей и металлов подорожание электроэнергии и стройматериалов негативно отражается на рынке жилья в Нидерландах.
«
"По состоянию на ноябрь 2025 года зафиксирован дефицит порядка 400 тысяч домов", - констатировал Тарабрин.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Правая партия в Нидерландах выступила за отмену антироссийских санкций
31 августа 2025, 15:16
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
