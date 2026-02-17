В России предложили создать систему представительства самозанятых

Бизнесмен во время работы за ноутбуком. Архивное фото

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Руководитель объединения самозанятых России (ОСР) Иван Литвинов в разговоре с РИА Новости предложил сформировать в России систему официального представительства самозанятых в рамках закона о платформенной экономике.

"Без законодательного статуса такие объединения (самозанятых - ред.) остаются консультативными и не могут полноценно представлять интересы миллионов граждан. Нам необходима институциональная модель социального диалога в платформенной экономике", - сказал Литвинов.

По его мнению, за основу может быть взята система трехстороннего взаимодействия по регулированию социально-трудовых отношений.

"Представляя интересы самозанятых перед цифровыми платформами и государством, объединения смогут участвовать в разработке законодательства, защищать интересы плательщиков НПД и помогать в решении споров, содействовать обеспечению социальных гарантий и предотвращать дискриминацию платформенных занятых", - добавил он.

По словам руководителя ОСР, формирование такого института позволит еще на этапе эксперимента по НПД стимулировать самозанятых к добровольному участию в системе социального страхования, снизит потенциальную нагрузку на федеральный бюджет в части будущих пенсионных обязательств и укрепит принципы справедливого распределения ответственности.