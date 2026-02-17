Рейтинг@Mail.ru
В России предложили создать систему представительства самозанятых - РИА Новости, 17.02.2026
14:57 17.02.2026
В России предложили создать систему представительства самозанятых
В России предложили создать систему представительства самозанятых
общество, россия
Общество, Россия
В России предложили создать систему представительства самозанятых

Общественники предложили создать в РФ систему представительства самозанятых

© iStock.com / FG TradeБизнесмен во время работы за ноутбуком
Бизнесмен во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© iStock.com / FG Trade
Бизнесмен во время работы за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Руководитель объединения самозанятых России (ОСР) Иван Литвинов в разговоре с РИА Новости предложил сформировать в России систему официального представительства самозанятых в рамках закона о платформенной экономике.
"Без законодательного статуса такие объединения (самозанятых - ред.) остаются консультативными и не могут полноценно представлять интересы миллионов граждан. Нам необходима институциональная модель социального диалога в платформенной экономике", - сказал Литвинов.
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Общественники предложили сделать налоговый режим для самозанятых постоянным
5 февраля, 06:29
По его мнению, за основу может быть взята система трехстороннего взаимодействия по регулированию социально-трудовых отношений.
"Представляя интересы самозанятых перед цифровыми платформами и государством, объединения смогут участвовать в разработке законодательства, защищать интересы плательщиков НПД и помогать в решении споров, содействовать обеспечению социальных гарантий и предотвращать дискриминацию платформенных занятых", - добавил он.
По словам руководителя ОСР, формирование такого института позволит еще на этапе эксперимента по НПД стимулировать самозанятых к добровольному участию в системе социального страхования, снизит потенциальную нагрузку на федеральный бюджет в части будущих пенсионных обязательств и укрепит принципы справедливого распределения ответственности.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России с 2019 года в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Аферисты стали обманывать самозанятых под предлогом созвонов
30 января, 05:26
 
