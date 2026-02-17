Рейтинг@Mail.ru
Самолет ядерной разведки США вернулся на базу в Британии из-за неполадки - РИА Новости, 17.02.2026
18:14 17.02.2026
Самолет ядерной разведки США вернулся на базу в Британии из-за неполадки
Самолет ядерной разведки США вернулся на базу в Британии из-за неполадки - РИА Новости, 17.02.2026
Самолет ядерной разведки США вернулся на базу в Британии из-за неполадки
Самолет радиологического контроля за ядерными испытаниями США был вынужден вернуться на базу в Великобритании после подачи сигнала бедствия в воздушном... РИА Новости, 17.02.2026
в мире, сша, норвегия, великобритания, flightradar24, оон
В мире, США, Норвегия, Великобритания, Flightradar24, ООН
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Самолет радиологического контроля за ядерными испытаниями США был вынужден вернуться на базу в Великобритании после подачи сигнала бедствия в воздушном пространстве Норвегии, выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24.
Самолет ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix вылетел с британской авиабазы Милденхолл недалеко от Саффолка в 07:21 по местному времени (10:21 мск) и направился на север, пролетая над территорией Норвегии. Однако примерно через два часа после вылета он подал сигнал бедствия, развернулся и вернулся на авиабазу, где приземлился в 11:50 (14:50 мск).
Данный самолет используется ВВС США для радиологической разведки и мониторинга ядерных выбросов и оснащен сенсорами для отбора и анализа воздушных проб. За это получил прозвище "нюхач".
В конце января британская газета Daily Telegraph сообщала, что Boeing WC-135R Constant Phoenix прибыл на базу Милденхолл на фоне обострения напряженности с Ираном. Издание тогда предположило, что прибытие самолета может быть связано с возможными планами США по нанесению ударов по этой стране.
По информации источника, цитируемого британской газетой, WC-135R выполняет миссии по всему миру по поручению ООН, контролируя соблюдение договоров о ядерных испытаниях. Ранее самолет отбирал пробы воздуха над Индийским океаном, Бенгальским заливом, Дальним Востоком, Средиземным морем, полярными регионами, а также у побережья Южной Америки и Африки.
Сигнал 7700 указывает на возникновение нештатной ситуации на борту, но не раскрывает характер проблемы и уровень её срочности. Главная цель подачи этого кода — оповестить авиадиспетчеров, предоставить приоритетное обслуживание и при необходимости оказать помощь воздушно.
