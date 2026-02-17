Самолет ядерной разведки США вернулся на базу в Британии из-за неполадки

ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Самолет радиологического контроля за ядерными испытаниями США был вынужден вернуться на базу в Великобритании после подачи сигнала бедствия в воздушном пространстве Норвегии, выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24.
Самолет ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix вылетел с британской авиабазы Милденхолл недалеко от Саффолка в 07:21 по местному времени (10:21 мск) и направился на север, пролетая над территорией Норвегии. Однако примерно через два часа после вылета он подал сигнал бедствия, развернулся и вернулся на авиабазу, где приземлился в 11:50 (14:50 мск).
Данный самолет используется ВВС США для радиологической разведки и мониторинга ядерных выбросов и оснащен сенсорами для отбора и анализа воздушных проб. За это получил прозвище "нюхач".
По информации источника, цитируемого британской газетой, WC-135R выполняет миссии по всему миру по поручению ООН, контролируя соблюдение договоров о ядерных испытаниях. Ранее самолет отбирал пробы воздуха над Индийским океаном, Бенгальским заливом, Дальним Востоком, Средиземным морем, полярными регионами, а также у побережья Южной Америки и Африки.
Сигнал 7700 указывает на возникновение нештатной ситуации на борту, но не раскрывает характер проблемы и уровень её срочности. Главная цель подачи этого кода — оповестить авиадиспетчеров, предоставить приоритетное обслуживание и при необходимости оказать помощь воздушно.