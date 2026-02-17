Самолет ядерной разведки США вернулся на базу в Британии из-за неполадки

Данный самолет используется ВВС США для радиологической разведки и мониторинга ядерных выбросов и оснащен сенсорами для отбора и анализа воздушных проб. За это получил прозвище "нюхач".

Сигнал 7700 указывает на возникновение нештатной ситуации на борту, но не раскрывает характер проблемы и уровень её срочности. Главная цель подачи этого кода — оповестить авиадиспетчеров, предоставить приоритетное обслуживание и при необходимости оказать помощь воздушно.