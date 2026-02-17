Рейтинг@Mail.ru
Самолет Нарьян-Мар — Уфа вернется в аэропорт вылета
13:24 17.02.2026 (обновлено: 13:26 17.02.2026)
Самолет Нарьян-Мар — Уфа вернется в аэропорт вылета
Самолёт авиакомпании "Руслайн", вылетевший в Уфу, совершит вынужденную посадку в Нарьян-Маре из-за сработавшего датчика незакрытой входной двери, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2026
МУРМАНСК, 17 фев – РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Руслайн", вылетевший в Уфу, совершит вынужденную посадку в Нарьян-Маре из-за сработавшего датчика незакрытой входной двери, сообщили в администрации НАО.
"Самолёт "Руслайна", выполняющий рейс 7R 258 "Нарьян-Мар - Уфа", вылетел из столицы региона в 10.46. Во время полёта сработала сигнализация датчика незакрытой входной двери. Экипаж принял решение выработать топливо и совершить посадку в Нарьян-Маре", - говорится в сообщении в Telegram-канале NAO24.
В справочной аэропорта РИА Новости сообщили, что в ближайшие минуты самолёт совершит посадку в Нарьян-Маре.
Самолет с треснувшим стеклом сел в Шереметьево
