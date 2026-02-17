https://ria.ru/20260217/samolet-2074942023.html
Самолет Нарьян-Мар — Уфа вернется в аэропорт вылета
Самолет Нарьян-Мар — Уфа вернется в аэропорт вылета - РИА Новости, 17.02.2026
Самолет Нарьян-Мар — Уфа вернется в аэропорт вылета
Самолёт авиакомпании "Руслайн", вылетевший в Уфу, совершит вынужденную посадку в Нарьян-Маре из-за сработавшего датчика незакрытой входной двери, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2026
