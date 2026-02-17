https://ria.ru/20260217/samolet-2074941631.html
Рейс из Нарьян-Мара в Уфу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета
Рейс из Нарьян-Мара в Уфу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета - РИА Новости, 17.02.2026
Рейс из Нарьян-Мара в Уфу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета
Самолёт авиакомпании "Руслайн", вылетевший из Нарьян-Мара в Уфу и развернувшийся обратно после срабатывания датчика незакрытой двери, благополучно приземлился в РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:23:00+03:00
2026-02-17T13:23:00+03:00
2026-02-17T13:37:00+03:00
нарьян-мар
уфа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:149:2858:1757_1920x0_80_0_0_142a659a6f34c17119c65f83d220caad.jpg
https://ria.ru/20260130/samolet-2071112280.html
нарьян-мар
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_159:0:2699:1905_1920x0_80_0_0_f06fadbcf488ac01c3d6c5f4ca33ad1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нарьян-мар, уфа, происшествия
Нарьян-Мар, Уфа, Происшествия
Рейс из Нарьян-Мара в Уфу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета
Рейс из Нарьян-Мара в Уфу экстренно сел в аэропорту вылета