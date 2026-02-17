Рейтинг@Mail.ru
Рейс из Нарьян-Мара в Уфу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета
13:23 17.02.2026 (обновлено: 13:37 17.02.2026)
Рейс из Нарьян-Мара в Уфу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета
Рейс из Нарьян-Мара в Уфу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета
нарьян-мар, уфа, происшествия
Нарьян-Мар, Уфа, Происшествия
Рейс из Нарьян-Мара в Уфу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 фев - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Руслайн", вылетевший из Нарьян-Мара в Уфу и развернувшийся обратно после срабатывания датчика незакрытой двери, благополучно приземлился в Нарьян-Маре, сообщили РИА Новости в администрации Ненецкого автономного округа.
"Самолёт "Руслайна", выполняющий рейс 7R 258 "Нарьян-Мар - Уфа", благополучно приземлился в столице НАО (Нарьян-Маре - ред.)", - сказала собеседница агентства.
Ранее стало известно, что экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета после срабатывания датчика незапертой входной двери.
Нарьян-Мар Уфа Происшествия
 
 
