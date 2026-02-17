https://ria.ru/20260217/samolet-2074932093.html
Самолет Нарьян-Мар — Уфа совершит вынужденную посадку
Самолет Нарьян-Мар — Уфа совершит вынужденную посадку - РИА Новости, 17.02.2026
Самолет Нарьян-Мар — Уфа совершит вынужденную посадку
Самолет Нарья-Мар - Уфа готовится к вынужденной посадке в столице НАО, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:56:00+03:00
2026-02-17T12:56:00+03:00
2026-02-17T12:59:00+03:00
нарьян-мар
уфа
руслайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564175633_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_cc1f37734e80760c663651efff0d274f.jpg
https://ria.ru/20260216/samolety-2074786816.html
нарьян-мар
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564175633_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_56e4d9cbf8531d391f859357d6812916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нарьян-мар, уфа, руслайн
Самолет Нарьян-Мар — Уфа совершит вынужденную посадку
Самолет Нарьян-Мар — Уфа готовится совершить вынужденную посадку