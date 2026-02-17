Спецборт с делегацией России вошел в воздушное пространство Швейцарии

Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Спецборт с российской делегацией, которая летит на переговоры по Украине, вошел в воздушное пространство Швейцарии, выяснило РИА Новости на основе данных сайта Flightradar24

По его информации, Ил-96 специального летного отряда "Россия" после пролета над Италией направляется в сторону Женевы.

Представители России, Украины и США встретятся там 17-18 февраля. Переговоры пройдут в закрытом формате. В состав российской делегации, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским, входят более 20 человек. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.

На встрече планируют обсудить ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС . В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин дал переговорщикам инструкции по переговорам. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова . Он примет участие и в новой встрече.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".