Спецборт с делегацией России вошел в воздушное пространство Швейцарии
08:29 17.02.2026 (обновлено: 08:50 17.02.2026)
Спецборт с делегацией России вошел в воздушное пространство Швейцарии
Спецборт с делегацией России вошел в воздушное пространство Швейцарии
в мире, женева (город), швейцария, россия, flightradar24, ил-96, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026, украина, владимир мединский, дмитрий песков, владимир путин, запорожская аэс, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Женева (город), Швейцария, Россия, Flightradar24, Ил-96, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Украина, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Российский фонд прямых инвестиций
Спецборт с делегацией России вошел в воздушное пространство Швейцарии

Flightradar24: спецборт с делегацией РФ вошел в воздушное пространство Швейцарии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Спецборт с российской делегацией, которая летит на переговоры по Украине, вошел в воздушное пространство Швейцарии, выяснило РИА Новости на основе данных сайта Flightradar24.
По его информации, Ил-96 специального летного отряда "Россия" после пролета над Италией направляется в сторону Женевы.
Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве будет значительной, заявил Трамп
Вчера, 03:40
Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве будет значительной, заявил Трамп
Вчера, 03:40
Представители России, Украины и США встретятся там 17-18 февраля. Переговоры пройдут в закрытом формате. В состав российской делегации, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским, входят более 20 человек. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.
На встрече планируют обсудить ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин дал переговорщикам инструкции по переговорам. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
Вчера, 08:00
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
Вчера, 08:00
 
В мире, Женева (город), Швейцария, Россия, Flightradar24, Ил-96, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Украина, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Российский фонд прямых инвестиций
 
 
