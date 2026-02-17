Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра здравоохранения Самары отправится на СВО после приговора - РИА Новости, 17.02.2026
12:58 17.02.2026
Экс-замминистра здравоохранения Самары отправится на СВО после приговора
Экс-замминистра здравоохранения Самары отправится на СВО после приговора
происшествия, самарская область, самара
Экс-замминистра здравоохранения Самары отправится на СВО после приговора

САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Судимый за взяточничество и мошенничество бывший замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев отправится на СВО после вынесения приговора по третьему уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Майрамукаева.
"Контракт (на участие в СВО - ред.) подписан, проводятся необходимые проверочные процедуры. До вынесения приговора по делу он не убудет в зону СВО", - сообщил собеседник агентства.
В июле 2024 года Майрамукаева осудили на 9,5 лет за получение взятки в особо крупном размере. В сентябре 2025 года его признали виновным в мошенничестве при закупках медицинского оборудования. С учетом первого дела бывшего чиновника приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет 8 месяцев.
Майрамукаев также стал фигурантом дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, которое было направлено в Советский районный суд Самары. Обвиняемый признал вину. По версии следствия, фигурант, действуя в составе организованной группы, лоббировал интересы двух компаний, подконтрольных организатору преступной группы. Бывший чиновник добился заключения госконтракта на поставку медоборудования для соответствующих учреждений по завышенной стоимости. В результате бюджету был причинен ущерб свыше 50 миллионов рублей.
