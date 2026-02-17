Экс-замминистра здравоохранения Самары отправится на СВО после приговора

САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Судимый за взяточничество и мошенничество бывший замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев отправится на СВО после вынесения приговора по третьему уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Майрамукаева.

"Контракт (на участие в СВО - ред.) подписан, проводятся необходимые проверочные процедуры. До вынесения приговора по делу он не убудет в зону СВО", - сообщил собеседник агентства.

В июле 2024 года Майрамукаева осудили на 9,5 лет за получение взятки в особо крупном размере. В сентябре 2025 года его признали виновным в мошенничестве при закупках медицинского оборудования. С учетом первого дела бывшего чиновника приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет 8 месяцев.