Сальдо пригласил генсека ООН посетить Херсонскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что пригласил генсека ООН Антониу Гутерреша приехать с визитом в регион, чтобы пройтись по улицам населенных пунктов и поговорить с людьми.
В конце января Гутерреш заявил, что, с точки зрения ООН, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала это решение секретариата организации "диким выводом".
"Я бы предложил генсеку ООН выйти из комфортного кабинета за океаном и приехать к нам, на Херсонщину. Пройтись по улицам и поговорить с людьми. Если не боится — готовы организовать визит и обеспечить полную безопасность", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, нет ничего убедительнее личного разговора и собственных глаз.
"Тогда многие вопросы отпадут сами собой", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
