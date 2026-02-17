Сальдо пригласил генсека ООН посетить Херсонскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что пригласил генсека ООН Антониу Гутерреша приехать с визитом в регион, чтобы пройтись по улицам населенных пунктов и поговорить с людьми.

В конце января Гутерреш заявил, что, с точки зрения ООН, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала это решение секретариата организации "диким выводом".

"Я бы предложил генсеку ООН выйти из комфортного кабинета за океаном и приехать к нам, на Херсонщину. Пройтись по улицам и поговорить с людьми. Если не боится — готовы организовать визит и обеспечить полную безопасность", - сказал Сальдо РИА Новости.

По его словам, нет ничего убедительнее личного разговора и собственных глаз.