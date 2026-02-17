Рейтинг@Mail.ru
Сальдо пригласил генсека ООН посетить Херсонскую область - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/saldo-2074847046.html
Сальдо пригласил генсека ООН посетить Херсонскую область
Сальдо пригласил генсека ООН посетить Херсонскую область - РИА Новости, 17.02.2026
Сальдо пригласил генсека ООН посетить Херсонскую область
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что пригласил генсека ООН Антониу Гутерреша приехать с визитом в регион, чтобы пройтись по... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T06:23:00+03:00
2026-02-17T06:23:00+03:00
в мире
россия
херсонская область
днепр (река)
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_0:63:2986:1743_1920x0_80_0_0_c3c43ab8b10c39f490350261fc71a2a8.jpg
https://ria.ru/20260131/oon-2071320388.html
https://ria.ru/20260204/krym-2072088919.html
россия
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033175485_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba7d8cfab06d4e59570bbc27c9ec8629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсонская область , днепр (река), валерий герасимов
В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (река), Валерий Герасимов
Сальдо пригласил генсека ООН посетить Херсонскую область

РИА Новости: Сальдо пригласил Гутерреша пройтись по улицам Херсонской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что пригласил генсека ООН Антониу Гутерреша приехать с визитом в регион, чтобы пройтись по улицам населенных пунктов и поговорить с людьми.
В конце января Гутерреш заявил, что, с точки зрения ООН, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала это решение секретариата организации "диким выводом".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В ООН принесли в жертву русофобии собственный Устав
31 января, 08:00
"Я бы предложил генсеку ООН выйти из комфортного кабинета за океаном и приехать к нам, на Херсонщину. Пройтись по улицам и поговорить с людьми. Если не боится — готовы организовать визит и обеспечить полную безопасность", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, нет ничего убедительнее личного разговора и собственных глаз.
"Тогда многие вопросы отпадут сами собой", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Константинов заявил, что генсеку ООН стоит позвонить в Крым
4 февраля, 07:54
 
В миреРоссияХерсонская областьДнепр (река)Валерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала