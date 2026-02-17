Рейтинг@Mail.ru
08:20 17.02.2026 (обновлено: 10:24 17.02.2026)
На юге Сахалина спасли группу рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина спасли группу рыбаков с оторвавшейся льдины
Операция по спасению рыбаков с оторвавшейся на юге Сахалина льдины прошла успешно, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 17.02.2026
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Операция по спасению рыбаков с оторвавшейся на юге Сахалина льдины прошла успешно, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным пресс-службы ведомства, происшествие зафиксировано в районе села Охотское Корсаковского района.
"В результате отжимного ветра в 800 метрах от берега образовалась трещина, отрезавшая от суши группу рыбаков. Часть из них самостоятельно покинули ледовое поле. За трещиной находились 9 человек - их спасатели МЧС России переправили с помощью лодки", - говорится в сообщении.
В настоящее время инспекторы ГИМС обследуют опасный участок на наличие других рыбаков. В эвакуации людей участвовали 15 спасателей и 9 единиц техники.
Спасение рыбаков с льдины в Охотском море - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
На Сахалине спасли более 370 рыбаков с оторвавшейся льдины
28 февраля 2025, 15:18
 
