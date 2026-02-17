На юге Сахалина спасли группу рыбаков с оторвавшейся льдины

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Операция по спасению рыбаков с оторвавшейся на юге Сахалина льдины прошла успешно, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.

По данным пресс-службы ведомства, происшествие зафиксировано в районе села Охотское Корсаковского района.

В настоящее время инспекторы ГИМС обследуют опасный участок на наличие других рыбаков. В эвакуации людей участвовали 15 спасателей и 9 единиц техники.