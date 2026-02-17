https://ria.ru/20260217/sahalin-2074855008.html
На юге Сахалина спасли группу рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина спасли группу рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина спасли группу рыбаков с оторвавшейся льдины
Операция по спасению рыбаков с оторвавшейся на юге Сахалина льдины прошла успешно, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 17.02.2026
На юге Сахалина спасли группу рыбаков с оторвавшейся льдины
У села Охотское на юге Сахалина спасли 9 рыбаков с оторвавшейся льдины