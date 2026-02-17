Рейтинг@Mail.ru
Суд в Рязани отказался возвращать дело экс-замминистра здравоохранения - РИА Новости, 17.02.2026
22:21 17.02.2026
Суд в Рязани отказался возвращать дело экс-замминистра здравоохранения
Суд в Рязани отказался возвращать дело экс-замминистра здравоохранения
Советский районный суд Рязани вновь отказал защите бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области, экс-сенатора Ирины Петиной, обвиняемой в... РИА Новости, 17.02.2026
2026
Суд в Рязани отказался возвращать дело экс-замминистра здравоохранения

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Советский районный суд Рязани вновь отказал защите бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области, экс-сенатора Ирины Петиной, обвиняемой в получении взяток, в удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору, сообщила пресс-служба суда.
Суд рассматривает дело с августа 2025 года. Защита Петиной уже заявляла ходатайство о возвращении дела прокурору в рамках предварительного слушания.
Заголовок открываемого материала