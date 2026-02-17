Суд в Рязани отказался возвращать дело экс-замминистра здравоохранения

РЯЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Советский районный суд Рязани вновь отказал защите бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области, экс-сенатора Ирины Петиной, обвиняемой в получении взяток, в удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору, сообщила пресс-служба суда.
Суд рассматривает дело с августа 2025 года. Защита Петиной уже заявляла ходатайство о возвращении дела прокурору в рамках предварительного слушания.
"Семнадцатого февраля 2026 года в Советском районном суде города Рязани состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Петиной И.А… В ходе судебного заседания судом было отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору, после чего в судебном заседании продолжилось исследование письменных доказательств по делу, представленных государственным обвинителем", - говорится в сообщении.
Петина работала в должности замминистра здравоохранения Рязанской области с 2011 года, в 2020-2022 годах являлась сенатором от исполнительного органа власти региона. Суд арестовал ее в июле 2023 года по делу о получении взяток в особо крупном размере.