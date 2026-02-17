В РПЦ рассказали, зачем венчаться пожилым парам

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Супругам стоит венчаться даже в пожилом возрасте, потому что для христиан венчание освящает и всю предыдущую жизнь в браке, сказал председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.