В РПЦ рассказали, зачем венчаться пожилым парам

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Супругам стоит венчаться даже в пожилом возрасте, потому что для христиан венчание освящает и всю предыдущую жизнь в браке, сказал председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.
"Казалось бы, нужно: поженились – и повенчаться. Но вы знаете, по опыту – может быть, это неправильный опыт, может, это неверное ощущение – но когда венчается пара, которая долго прожила – вы знаете, это очень здорово. Я как-то венчал пару – по-моему, супругу было под 90, ну и супруге тоже за 80. И думаешь, как же так? Ведь большую часть жизни они прожили невенчанными. И что же теперь? Чему же радоваться? Осталось-то всего немного. Значит, зачем тогда? Но дело в том, что это событие освящает и ту жизнь, которая после, и ту жизнь, которая до", – сказал Потокин на презентации своей книги "Радость встречи: Беседы о счастье и смысле жизни".
Презентация состоялась в культурном центре "Фавор" на подворье Троице-Сергиевой лавры в Москве во вторник.