Генерал объяснил, почему западные геополитики признают величие России
04:23 17.02.2026 (обновлено: 04:25 17.02.2026)
Генерал объяснил, почему западные геополитики признают величие России
россия, андрей филатов, в мире
Россия, Андрей Филатов, В мире
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Западные геополитики, несмотря на пренебрежительное отношение к роли России в мировой истории, вынуждены признавать ее величие как страны, пережившей мировые войны, говорится в статье издаваемого Военным университетом имени князя Александра Невского Минобороны России (ВУМО) журнала "Военный академический журнал", с которой ознакомилось РИА Новости.
"С пренебрежением и превосходством описывая роль России в мировой истории, ее уникальное геополитическое положение, западные геополитики тем не менее вынуждены признавать самодостаточность России, ее величие как страны, пережившей разрушительные набеги врагов, мировые войны и не утратившей своей идентичности, и стремления к миру и дружбе между народами", - говорится в статье за авторством генерал-майора запаса, преподавателя ВУМО Андрея Филатова.
По словам автора, глубокий анализ взглядов и идей ряда отечественных геополитиков и философов говорит об отсутствии у них агрессивных выводов и предложений, направленных против третьих стран; наоборот, это идеи международного развития, дружбы и мира на равноправной основе.
"Западная геополитика не приемлет принципа мирного сосуществования, всегда опирается на силовые методы решения международных проблем, на применение Вооруженных Сил и силовых возможностей военных блоков тогда и там, когда и где это необходимо для получения требуемого результата", - говорится в статье.
Таким образом, Филатов приходит к выводу, что западные идеологи геополитики XX–XXI веков использовали знания как основу для разработки агрессивных доктрин, позволяющих извлечь исключительные преимущества для англосаксов в ущерб другим государствам и нациям.
Военный университет имени князя Александра Невского Минобороны России является многопрофильной военной образовательной организацией, ведущим учебно-методическим и научным центром ВС РФ. В нем ведется подготовка военных кадров по пяти направлениям: военно-гуманитарному, военно-юридическому, военно-филологическому, военно-дирижерскому и военно-финансовому.
Россия Андрей Филатов В мире
 
 
