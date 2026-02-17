Рейтинг@Mail.ru
00:16 17.02.2026
"Истощить Россию": в Индии выступили с неожиданным обращением к Западу
2026
в мире, россия, украина, дмитрий песков, индия
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Индия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кремль, Москва. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Западу стоит отказаться от стремления нанести поражение России через опосредованную войну, так как это разрушает только Украину, написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X.
"Решение европейских проблем заключается не в том, чтобы истощить Россию, разжигая против нее опосредованную войну и тем самым подвергая Украину еще большим разрушениям, а в том, чтобы способствовать урегулированию путем переговоров, основанному на сложных реалиях на местах", — заявил дипломат.
По его словам, европейским элитам нужно изменить отношение к России, поскольку навязать Москве условия, выгодные западным странам и Украине, невозможно.
"Моральная ответственность (Запада. — Прим. ред.) должна заключаться в том, чтобы работать во имя мира посредством диалога, а не через укрепление военного потенциала Украины с целью заставить Россию вести переговоры на европейско-украинских условиях", — отметил Сибал.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
