МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Западу стоит отказаться от стремления нанести поражение России через опосредованную войну, так как это разрушает только Украину, написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X.
«
"Решение европейских проблем заключается не в том, чтобы истощить Россию, разжигая против нее опосредованную войну и тем самым подвергая Украину еще большим разрушениям, а в том, чтобы способствовать урегулированию путем переговоров, основанному на сложных реалиях на местах", — заявил дипломат.
«
"Моральная ответственность (Запада. — Прим. ред.) должна заключаться в том, чтобы работать во имя мира посредством диалога, а не через укрепление военного потенциала Украины с целью заставить Россию вести переговоры на европейско-украинских условиях", — отметил Сибал.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.