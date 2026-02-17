"Истощить Россию": в Индии выступили с неожиданным обращением к Западу

«

"Решение европейских проблем заключается не в том, чтобы истощить Россию, разжигая против нее опосредованную войну и тем самым подвергая Украину еще большим разрушениям, а в том, чтобы способствовать урегулированию путем переговоров, основанному на сложных реалиях на местах", — заявил дипломат.