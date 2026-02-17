Рейтинг@Mail.ru
У России появилось то, о чем яростно мечтают США, но не получат никогда
08:00 17.02.2026
У России появилось то, о чем яростно мечтают США, но не получат никогда
У России появилось то, о чем яростно мечтают США, но не получат никогда - РИА Новости, 17.02.2026
У России появилось то, о чем яростно мечтают США, но не получат никогда
Узкопрофильные специалисты обратили внимание, что на днях глава российского правительства Михаил Мишустин включил в состав государственной комиссии по вопросам... РИА Новости, 17.02.2026
У России появилось то, о чем яростно мечтают США, но не получат никогда

Узкопрофильные специалисты обратили внимание, что на днях глава российского правительства Михаил Мишустин включил в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики Сергея Бондаренко — заместителя генерального директора "Объединенной судостроительной корпорации" по развитию и операционной эффективности.
Обновление и ротация в коллегиальных государственных органах — дело рутинное, но это назначение представляет собой важный тренд: руководство страны кардинально усиливает на арктическом направлении бизнес-составляющую. Иными словами, результат внедрения всех замечательных проектов и инноваций должен отвечать на один вопрос: что со всего этого российскому бюджету?
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Трамп готов помиловать Россию в обмен на ссору с Китаем
15 февраля, 08:00
Вопрос непраздный, потому что развитие Арктики из "проекта, устремленного в прекрасное будущее" буднично превращается в предсказуемые цифры доходов — и цифры немаленькие.
Кто не в курсе: Арктическая зона России сейчас приносит в национальную копилку более 80 процентов всего газа и более 20 — нефти (с прогнозом до 30 процентов на ближайшие 20 лет). Маленьким почемучкам будет полезно узнать, что на российскую Арктику приходится 73-75 процентов всех арктических запасов газа и 45 — всей арктической нефти. По данным U.S. Geological Survey, всего в Арктике (во всех секторах) находится 22 процента неразведанных мировых запасов углеводородов, то есть российский сектор имеет ключ к 10-12 процентам всей будущей мировой нефти. И мы не говорим про всю таблицу Менделеева, потому что может ненароком закружиться голова. По ориентировочным оценкам, вся ресурсная база русской Арктики превышает 100 триллионов долларов.
Последняя возня западных стран в этом направлении оправдывается всяческими российскими и китайскими угрозами, но на поверку все сводится к басне про лису и зеленый виноград. Вице-президент США Джей Ди Вэнс проговорился: "Если Вашингтон вкладывается в безопасность Гренландии и всей Арктики, он рассчитывает получить за это выгоду". В свое время сенатор от Аляски Салливан на специальных слушаниях в конгрессе заявил прямо: "Стратегическое значение этого региона неоспоримо. Если мы не будем там — там будет кто-то другой".
На этом фоне достаточно иронично звучит мнение главы "Росатома" Алексея Лихачева, который отметил, что "флаг на полюсе поставить несложно — попробуй оттуда что-нибудь привези".
А вот тут заканчиваются красивые речи и начинаются нюансы.
Год назад президент Трамп объявил, что США запускают грандиозный проект по постройке целого флота тяжелых ледоколов: "Сорок больших ледоколов для Береговой охраны. Очень больших". Почему сорок? Потому что у великих Штатов никак не может быть меньше ледоколов, чем у России, ясное дело.
Год прошел как сон пустой, царь женился на другой: выяснилось, что сами американцы построить ледоколы не в состоянии и теперь будут строить их вместе с гольфистами-финнами, но уже не 40, а всего 11. Первый из них, Polar Security Cutter, должен был быть спущен на воду вот-вот, однако теперь "самое раннее — к 2030 году", причем "еще идут работы по дизайну". Ясно-понятно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Вот спасибо, давай еще: санкции от США щедро оплатят России проведение СВО
15 февраля, 08:00
К тому же атомных ледоколов у США не будет — технологий и инфраструктуры нет, будут обходиться дизель-электрическими. Вчера была забавная новость, что в Балтийском море вмерзло в лед немецкое судно с СПГ и ему на помощь пошел гордый немецкий многоцелевой дизель-электрический ледокол, но во время сражения с легендарными балтийскими льдами он сломался. Какого размера будут курить бамбук аналогичные американо-финские ледоколы в Арктике — вопрос открытый.
Тем временем Россия до 2035 года собирается существенно укрепить Северный морской путь: по словам вице-премьера Юрия Трутнева, планируется построить еще десять ледоколов, 46 аварийно-спасательных судов и три базы для их постоянного размещения.
Уже прямо стоит вопрос о создании в Арктике "большого транспортного кольца" на базе Трансарктического транспортного коридора, которое должно объединить экспортные потоки предприятий Урала, Арктики и Сибири через акваторию Большого Северного морского пути.
Одновременно начинается отработка новой круглогодичной схемы проводки по СМП СПГ-судов: 3 февраля с месторождения "Арктик СПГ 2" прошла первая поставка сжиженного природного газа в связке танкер-газовоз ледового класса Arc7 "Алексей Косыгин" — атомный ледокол "Арктика" (самый мощный в мире).
Ежедневная работа России в Арктике вызывает на Западе тихую истерику, а наши новейшие ледоколы — истерику оглушительную.
Мозговой центр Jamestown Foundation признает, что "пока США и НАТО только планируют строительство, Россия уже вводит в строй (все новые и новые) серийные атомные суда; разрыв измеряется десятилетиями". Издание Business Insider рвет на груди рубаху: "Сейчас мы с Россией даже не в одной лиге. Мы вообще не вышли в игру". Издание Arctic Today поет оды русскому атомному ледоколу "Урал": "Урал" является вершиной современной морской инженерии. <...> Он символизирует арктическую стратегию России в условиях глобальной конкуренции". Журнал Popular Mechanics и вовсе записался в рупоры Кремля: "Россия порвала ВМС США в Арктике на клочки. Это — реальная угроза Америке".
Быть лидерами — это хороший путь, но точно не вечный. Единственный путь России — сделать так, чтобы догнать нас было невозможно в принципе.
Сможем? Сложно сказать. Сделать все возможное? Однозначно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 08:00
 
АналитикаПолитикаАрктикаРоссияСШАМихаил МишустинСергей БондаренкоАлексей ЛихачевОбъединенная судостроительная корпорацияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"НАТО
 
 
