Некоторых россиян, упавших в лифте на Пхукете, выписали из больницы
Четверо пострадавших при падении лифта на Пхукете россиян выписаны из больницы
БАНГКОК, 17 фев - РИА Новости. Четверо россиян, включая детей, которые получили травмы из-за падения лифта в гостинице на Пхукете, уже выписаны из больницы, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Пхукете Егор Иванов.
По его словам, сейчас в госпитале остаются двое россиян с травмами ног средней тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Остальные четверо, включая детей, выписаны", - заявил агентству глава российского консульского учреждения.
Ранее в полиции таиландской островной провинции РИА Новости сообщили о том, что шестеро российских туристов, включая восьмилетнюю и 16-летнюю девочек, получили травмы при падении лифта в гостинице uana Hotels Casa del Sol в районе Ката.