Некоторых россиян, упавших в лифте на Пхукете, выписали из больницы

БАНГКОК, 17 фев - РИА Новости. Четверо россиян, включая детей, которые получили травмы из-за падения лифта в гостинице на Пхукете, уже выписаны из больницы, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Пхукете Егор Иванов.

По его словам, сейчас в госпитале остаются двое россиян с травмами ног средней тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Остальные четверо, включая детей, выписаны", - заявил агентству глава российского консульского учреждения.