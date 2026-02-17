Рейтинг@Mail.ru
Россия проведет заседание Совбеза ООН по освещению конфликта на Украине
23:39 17.02.2026
Россия проведет заседание Совбеза ООН по освещению конфликта на Украине
Россия проведет заседание Совбеза ООН по освещению конфликта на Украине
Россия проведет заседание Совбеза ООН по освещению конфликта на Украине

ООН, 17 фев - РИА Новости. РФ в пятницу, 20 февраля, проведет неформальное заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа" по необъективному освещению конфликта на Украине западными СМИ и тому, как это повлияло на общественное мнение и ограничило возможность его разрешения путем дипломатии, сообщило российское постпредство при Всемирной организации.
Заседание состоится 20 февраля в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 мск). Тема - "Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта".
"В рамках мероприятия планируем: рассмотреть роль западных и украинских СМИ в формировании неправильного восприятия украинского кризиса; проанализировать, как необъективное освещение ими ключевых этапов конфликта повлияло на общественное мнение, исказило понимание истоков кризиса и ограничило возможности его преодоления дипломатическим путем", - сообщает миссия РФ в Telegram-канале.
Там также пообещали обсудить, "каким образом более взвешенный и непредвзятый подход к освещению конфликта на Украине может способствовать объективному пониманию его первопричин и восстановлению диалога".
Докладчиками выступят норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист Андреа Лучиди, подчеркнули в миссии РФ.
