Россия проведет заседание Совбеза ООН по освещению конфликта на Украине

ООН, 17 фев - РИА Новости. РФ в пятницу, 20 февраля, проведет неформальное заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа" по необъективному освещению конфликта на Украине западными СМИ и тому, как это повлияло на общественное мнение и ограничило возможность его разрешения путем дипломатии, сообщило российское постпредство при Всемирной организации.