Россия проведет заседание Совбеза ООН по освещению конфликта на Украине

ООН, 17 фев - РИА Новости. РФ в пятницу, 20 февраля, проведет неформальное заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа" по необъективному освещению конфликта на Украине западными СМИ и тому, как это повлияло на общественное мнение и ограничило возможность его разрешения путем дипломатии, сообщило российское постпредство при Всемирной организации.
Заседание состоится 20 февраля в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 мск). Тема - "Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта".
"В рамках мероприятия планируем: рассмотреть роль западных и украинских СМИ в формировании неправильного восприятия украинского кризиса; проанализировать, как необъективное освещение ими ключевых этапов конфликта повлияло на общественное мнение, исказило понимание истоков кризиса и ограничило возможности его преодоления дипломатическим путем", - сообщает миссия РФ в Telegram-канале.
Там также пообещали обсудить, "каким образом более взвешенный и непредвзятый подход к освещению конфликта на Украине может способствовать объективному пониманию его первопричин и восстановлению диалога".
Докладчиками выступят норвежский политолог Гленн Дисен и итальянский журналист Андреа Лучиди, подчеркнули в миссии РФ.