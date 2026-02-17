Опрос показал, сколько жителей считают Россию свободной страной

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Семь из десяти россиян (70%) считают Россию свободной страной, 73% - развитым и передовым государством, следует из опроса Фонда "Общественное мнение".

По мнению большинства респондентов (59%), Россия ассоциируется с богатой страной, и только 23% считают ее бедной. При этом 73% граждан убеждены, что Россия - развитое и передовое государство, 15% придерживаются противоположной точки зрения.

Кроме того, две трети участников опроса (69%) уверены, что мировое сообщество воспринимает Россию как современную и развитую страну, а 73% - что в мире РФ воспринимают, как богатое государство. При этом 71% опрошенных заявили, что на мировой арене Россию скорее уважают, чем нет, а 80% - что другие страны боятся Россию.

Шесть из десяти опрошенных (60%) убеждены, что влияние РФ в мире в последние годы растет, 23% - что остается неизменным, 6% - что влияние снижается. Опрошенные связывают рост влияния России на мировой арене прежде всего с ростом военной мощи страны (8%), с тем, что государство проводит миротворческую и открытую внешнюю политику (6%), с экономическими достижениями (5%), а также с расширением международного сотрудничества с другими странами (5%).

В то же время на вопрос, что именно вызывает улучшение отношения к России в мире, респонденты отвечали, что деятельность российских властей, президента РФ Владимира Путина и его авторитет (5%), развитие страны, улучшение жизни россиян и экономический рост (3%), а также политика России в целом (2%).