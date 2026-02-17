Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько жителей считают Россию свободной страной - РИА Новости, 17.02.2026
18:15 17.02.2026
Опрос показал, сколько жителей считают Россию свободной страной
Опрос показал, сколько жителей считают Россию свободной страной - РИА Новости, 17.02.2026
Опрос показал, сколько жителей считают Россию свободной страной
Семь из десяти россиян (70%) считают Россию свободной страной, 73% - развитым и передовым государством, следует из опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 17.02.2026
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
Опрос показал, сколько жителей считают Россию свободной страной

Опрос: 71% россиян считают Россию свободной страной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Семь из десяти россиян (70%) считают Россию свободной страной, 73% - развитым и передовым государством, следует из опроса Фонда "Общественное мнение".
По мнению большинства респондентов (59%), Россия ассоциируется с богатой страной, и только 23% считают ее бедной. При этом 73% граждан убеждены, что Россия - развитое и передовое государство, 15% придерживаются противоположной точки зрения.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Опрос показал, сколько россиян считают русских особым народом
25 августа 2025, 11:53
Кроме того, две трети участников опроса (69%) уверены, что мировое сообщество воспринимает Россию как современную и развитую страну, а 73% - что в мире РФ воспринимают, как богатое государство. При этом 71% опрошенных заявили, что на мировой арене Россию скорее уважают, чем нет, а 80% - что другие страны боятся Россию.
Шесть из десяти опрошенных (60%) убеждены, что влияние РФ в мире в последние годы растет, 23% - что остается неизменным, 6% - что влияние снижается. Опрошенные связывают рост влияния России на мировой арене прежде всего с ростом военной мощи страны (8%), с тем, что государство проводит миротворческую и открытую внешнюю политику (6%), с экономическими достижениями (5%), а также с расширением международного сотрудничества с другими странами (5%).
В то же время на вопрос, что именно вызывает улучшение отношения к России в мире, респонденты отвечали, что деятельность российских властей, президента РФ Владимира Путина и его авторитет (5%), развитие страны, улучшение жизни россиян и экономический рост (3%), а также политика России в целом (2%).
Еженедельный всероссийский опрос "ФОМнибус" проведен с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
13 февраля, 09:51
 
РоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"
 
 
