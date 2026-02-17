Программа "Обучение служением. Первые" уже работает в 30 регионах России

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Программа "Обучение служением. Первые" работает в 30 регионах России, в следующем году проект существенно масштабируется, сообщили РИА Новости в ассоциации "Добро.рф".
"Если в 2024 году её участниками были лишь 165 образовательных организаций, то уже в этом году к инициативе присоединились 1,8 тысяч школ в 30 регионах России", - рассказал председатель правления "Движения первых" Артур Орлов, слова которого приводятся в сообщении.
В "Добро.рф" добавили, что что со следующего года планируется существенное масштабирование программы.
"Интеграция наработок программы при поддержке платформы "Добро.рф" в школьный предмет "Индивидуальный проект" может стать важным элементом воспитания ответственного гражданина, готового развивать волонтёрские инициативы, вовлекать сверстников в общественно полезные дела", - подчеркнул Орлов.
Как пояснили в "Добро.рф", главной отличительной особенностью программы стала работа по реальному социальному заказу.
"Старшеклассники берут в работу конкретные задачи от НКО, государственных структур и социально ориентированного бизнеса и доводят их до реального результата. Их решения внедряются, приносят измеримую пользу и меняют жизнь людей, запуская устойчивые инициативы, способные повлиять на развитие целого региона", - говорится в сообщении ассоциации.
Просветительская программа "Обучение служением. Первые" реализуется "Добро.рф" совместно с "Движением первых" при поддержке Минобрнауки РФ, Минпросвещения России и Росмолодежи.
